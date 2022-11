Armando Tomey celebra cumpleaños con su "reina" en Puerto Rico

Disfrutando de las bellezas de Puerto Rico y en la mejor de las compañías, así celebró este miércoles el actor cubano Armando Tomey su cumpleaños 67.

En su perfil de Facebook el camagüeyano compartió algunas fotos junto a su esposa Raisa Ramos en medio de las playas puertorriqueñas.

“Mi reina me regaló Puerto Rico, la naturaleza un huracán que esta noche pasa por mi casa. Esos contrastes hacen que la vida sea interesante, este cumple no se me olvida”, escribió Armando Tomey en la publicación refiriéndose al huracán Nicole que este jueves azotó Florida.

Su esposa se encargó de grabar algunos recuerdos memorables de este día mientras Tomey bailaba en la arena de la playa.

Muchísimos seguidores del actor en la red social se sumaron a las felicitaciones, e incluso uno de ellos compartió una foto que le tomó a la pareja en su juventud.

Captura Facebook / Armando Tomey

Aunque durante varios años Tomey estuvo alejado de la actuación, sobre todo después de su llegada a Estados Unidos donde vive actualmente junto a su pareja y sus hijos, el pasado marzo el actor celebró su regreso al teatro en Miami.

“Las lloronas” fue el título de la obra, un drama con algunos momentos de humor negro, en la que compartió escena con Zully Montero, Lili Rentería, Mauricio Rentería y Héctor Medina.

Armando Tomey es recordado por el público cubano por su personaje de Antonio Fresneda en la popular telenovela cubana “Sol de Batey”, con la que logró hacerse famoso por su frase "¡oh, Charito, oh!".

Otras de sus interpretaciones más reconocidas en la isla fueron para las películas Cuando la verdad despierta (2005) y Kangamba (2008); además de su participación en obras teatrales como “La emboscada”, “Andoba” y “Bodas de sangre”.

