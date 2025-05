Armando Tomey, conmovido por la muerte de Samuel Claxton: "Tu partida me ha dolido muy profundo"

Vídeos relacionados:

El reconocido actor cubano Armando Tomey ha compartido un sentido mensaje en redes sociales tras la muerte de su colega y amigo Samuel Claxton, una figura muy querida en el ámbito artístico cubano, especialmente recordado por su cercanía, carisma y calidez humana.

“Si Samuel, te fuiste, sabiendo que todos te amamos, que no estabas solo”, escribió Tomey en sus redes sociales, iniciando una emotiva despedida en la que evocó los momentos compartidos con Claxton, desde los más cotidianos hasta aquellos marcados por una sincera amistad.

Tomey recordó a Claxton “en muchos momentos, pero en especial en el barrio, siempre con tu gorra, a veces en short y chancletas y otras veces muy arregladito. Te recuerdo sentado en la butaquita que tenía al lado de la puerta. Me aceptabas un café o una cerveza. ¿Cuántas nos tomamos juntos Samuel? Qué privilegio el mío haber compartido contigo en tantas ocasiones. ¿Sabes qué creo? Que fuiste el único actor y amigo que me llamaba Armando y no Tomey. No puedo dejar de escuchar tu voz, tan centrada y cariñosa y esos manotazos con una fuerza de gladiador”.

Captura Instagram / Armando Tomey

En su publicación, Tomey lamentó no haber podido verlo en su último viaje a La Habana. “La última vez que estuve en La Habana, toqué a tu puerta y Aldo Soler me dijo que no estabas. Me fui sin verte. Eso me jode mucho, y también me jode, que el sábado, mientras yo tomaba cerveza, tú te ibas”, expresó con profundo dolor.

El actor también compartió que, días antes del fallecimiento, le había enviado un dinero y un mensaje a través de su sobrino, sin saber que Claxton ya estaba hospitalizado. “Samuel, si vuelvo a la Habana no será igual. Se han ido muchos colegas y amigos, aquí y allá, pero tu partida me ha dolido muy profundo. Adiós, amigo. No quiero cansarte. Son muchos los que quieren decirte cosas similares; son tantos que por muchos años recibirás sus mensajes llenos de inmenso y sincero cariño”, escribió.

Claxton, con una carrera reconocida en la televisión y el teatro cubano, deja una huella imborrable entre quienes lo conocieron dentro y fuera del escenario. La comunidad artística cubana se encuentra de luto por la pérdida de un hombre querido, un actor memorable y, para muchos, un amigo leal.

