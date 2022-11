Abogado sobre precios en Cuba: "Hasta cuándo vamos a vivir así"

El abogado Miguel Almaguer criticó los elevados precios de productos y servicios básicos que deben pagar los cubanos y describió cómo en un solo día puede gastar todo su salario.

Tras cobrar aproximadamente 5,500 CUP, Almaguer lamentó ser incapaz de asumir todos los gastos y necesidades de él y su familia, víctimas de la incertidumbre que agobia a los cubanos.

"Qué triste realidad de los cubanos, hasta cuándo vamos a vivir así, dónde está ese paraíso que es el comunismo. No me digas que soy continuidad porque no quiero. Quiero un país donde yo trabaje y me alcance para vivir, no para rabiar. Mis hijos sufren, mis padres sufren, yo sufro, mis clientes sufren", escribió en su cuenta de Facebook.

En el post, el jurista describe algunos de los gastos más importantes que tiene cuando comienza el mes y recibe el pago de su salario.

"Paso por el mercado y compro 10 libras de arroz $500, 10 libras de frijoles $1,400, 5 libras de pepino $100, dos potes de ají cachucha $80, un mazo de cebolla $200, dos mazos de cilantro $40, sigo mi camino y paso por casa de la mensajera $900 por los mandados de la bodega con su servicio incluido porque no tengo el tiempo para ir a buscarlos, pago la electricidad y el agua $480 y $50", relató.

A esos gastos se suman el precio de una botella de aceite y un pequeño capricho para sus dos hijos, que cada día se quedan mirando las galletas dulces que venden en un quiosco cercano a la casa, según su relato.

"Quiero guardar algo para comprar los zapatos del niño que ya no dan más para ir a la escuela pero me quedan $680 y faltan 29 días para volver a cobrar", lamentó.

A esa situación, se suman los apagones que desde hace meses sufren los cubanos, con cortes de energía que duran horas y alteran el ritmo de vida de la gente, que debe aprovechar los momentos de electricidad para hacer todos los quehaceres domésticos.

"Cuba sufre mientras tú sigues en tu burbuja de mentiras y falsedades .No más mentiras. Queremos vivir", finalizó.

Después de la aplicación de la Tarea Ordenamiento, un proyecto gubernamental para eliminar la dualidad monetaria y fortalecer al peso cubano, la realidad de los ciudadanos es cada vez más preocupante para economistas y analistas.

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) reveló que hasta septiembre de este año la tasa variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) era de 37,2 %, lo que demuestra las elevadas tasas de inflación que continúa experimentando Cuba.

Los renglones que más incrementaron su precio en estos últimos meses han sido Alimentos y bebidas no alcohólicas y Transporte, de acuerdo con la ONEI.

Fuente: ONEI

Las denuncias y críticas de los cubanos en redes sociales al problema que viven y la situación que les genera la falta de capacidad financiera para asumir la economía doméstica es cada vez más frecuente.

El cubano Mijail Toledano Aguilera se gastó 1,400 CUP en una cafetería durante una merienda con su hija.

"Vivimos en una pesadilla. A veces pienso que nunca acabará", confesó.