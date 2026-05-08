Empleados adolescentes de una tienda UPS en Miami roban paquetes valorados en 40,000 dólares

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Dos empleados adolescentes de una tienda UPS en Miami Lakes y un tercer cómplice enfrentan cargos penales por robar 80 cajas de mercancía valoradas en aproximadamente 40,000 dólares entre el 21 de marzo y el 13 de abril, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Según reporta NBC Miami, el principal acusado, Angel Caleb Pagan, de 18 años, fue arrestado el miércoles directamente en la Barbara Goleman Senior High School de Miami Lakes, donde estudia junto a uno de sus coacusados.

Pagan enfrenta cargos de hurto mayor en segundo grado -por propiedad valorada entre 20,000 y 100,000 dólares- y manipulación de evidencia física.

Sus dos coacusados, Matthew Martinez y Jacob Diaz, ambos de 17 años, permanecían prófugos al momento de los primeros reportes del caso.

Pagan y Martínez trabajaban juntos en la tienda UPS ubicada en el 8555 de la calle NW 186, en Hialeah, y ambos asisten a la misma escuela secundaria.

Las víctimas son una pareja dueña de un negocio minorista en línea que vende productos de Bath & Body Works y Victoria's Secret a través de Amazon y a clientes directos.

El esposo declaró a los investigadores que al dejar los paquetes en la tienda era frecuentemente atendido por Pagan y Martínez, quienes presuntamente desviaban la mercancía antes de que fuera registrada para envío.

Las cámaras de vigilancia del establecimiento resultaron clave para el caso: los videos muestran a Martínez sacando cinco cajas por la puerta trasera mientras Pagan actuaba como vigilante.

El 13 de abril, de diez cajas entregadas, solo cinco fueron escaneadas para envío; las otras cinco desaparecieron por la salida trasera.

Dos días después, el 15 de abril a las 5:08 de la tarde, Pagan fue captado apagando el sistema de vigilancia de la tienda, sin que hubiera grabaciones hasta que el dueño restauró la energía esa misma noche.

Parte de la mercancía robada, de empaque distintivo, fue encontrada a la venta en redes sociales: Diaz publicó artículos en Facebook Marketplace por precios tan bajos como un dólar cada uno, según reporta Local 10.

Pagan compareció ante un juez de fianzas acompañado de su familia, quien fijó su fianza en 5,000 dólares.

Su abogado defensor, Robert Pelier, argumentó que el joven no tiene antecedentes penales, está próximo a graduarse y llevaba un año en la tienda con excelentes evaluaciones de desempeño, y calificó el caso como «un gran malentendido».

UPS emitió un comunicado en el que señaló que la tienda es una franquicia independiente cuyos empleados fueron despedidos tras conocerse los hechos: "La confianza de todos los clientes de The UPS Store es de suma importancia y tomamos en serio cualquier acusación de robo", indicó el portavoz de la empresa, añadiendo que el dueño de la franquicia coopera plenamente con las autoridades.

Este caso se suma a un patrón de robos internos en la cadena logística del comercio electrónico en el sur de Florida, donde empleados de servicios de mensajería han protagonizado incidentes similares en los últimos meses.

En mayo de 2025, un repartidor cubano de Amazon fue arrestado en Miami-Dade tras robar mercancía de 13 pallets valorada en aproximadamente 45,000 dólares.

En diciembre de 2025, otro repartidor de Amazon en Miami fue detenido por robar paquetes entre noviembre y diciembre de ese año, con un valor de restitución superior a 2,200 dólares.