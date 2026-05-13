Vuelven a arrestar a cubana por múltiples robos de paquetes en Miami-Dade; hay otros dos acusados

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Una ciudadana cubana fue arrestada este martes por las autoridades del condado Miami-Dade, luego de ser acusada junto a otras dos personas de robar paquetes en repetidas ocasiones en un complejo de apartamentos en el área de Dadeland y de usar fraudulentamente una tarjeta de crédito robada.

Ariadnis Mejías, de 37 años y residente en Miami, se entregó voluntariamente en la estación de policía del distrito Kendall y enfrenta tres cargos por robo con allanamiento de morada, uno por uso fraudulento de tarjeta de crédito por un monto superior a 100 dólares y otros tres cargos por hurto menor, según el informe de arresto.

Al momento de entregarse, Mejías acumulaba siete órdenes de arresto pendientes por delitos graves de robo y hurto menor mientras estaba en libertad bajo fianza, lo que evidencia un patrón reincidente.

La investigación del caso se inició después de que una residente del edificio Motion at Dadeland, ubicado en 8400 S. Dixie Highway, denunció el robo de una tarjeta bancaria de reemplazo que había sido entregada el 31 de marzo en la sala de paquetería del inmueble, la cual cuenta con protección mediante contraseña.

Los robos se cometieron en tres ocasiones distintas durante marzo. El día 18 de ese mes, Mejías y un coacusado identificado como Luis Sánchez Blen accedieron a la sala usando un código de la empresa de mensajería Luxor One y robaron entre seis y ocho paquetes, metidos dentro de una bolsa verde que también sustrajeron del propio local.

Cuatro días después, el 22 de marzo, Mejías regresó sola, accedió usando el mismo código y tomó tres paquetes adicionales.

El 31 de marzo, Mejías y otra mujer coacusada, que aún no ha sido identificada, entraron al edificio siguiendo a un residente. Las cámaras de vigilancia captaron a la cubana ocultando paquetes bajo su camisa y en la cintura antes de salir de la sala.

Entre los artículos robados ese día había una tarjeta bancaria de reemplazo cuya entrega había sido confirmada horas antes. La víctima recibió esa misma noche una notificación de compras fraudulentas realizadas con la tarjeta.

El gerente del edificio confirmó que ninguna de las personas captadas por las cámaras de vigilancia eran residentes del complejo.

Las imágenes de las cámaras de una tienda Macy's, obtenidas el 12 de mayo por los detectives, muestran a Mejías y a otra mujer usando la tarjeta de crédito robada para comprar artículos por un valor de $444.05.

La investigación fue asignada el 20 de abril y la identidad de Mejías fue confirmada el 29, con ayuda de un detective de la ciudad de Doral, lo que sugiere que sus actividades delictivas se extendían más allá del área de Dadeland.

De acuerdo con la declaración jurada, el abogado de Mejías contactó a los investigadores el 4 de mayo y les informó que ella se entregaría invocando su derecho a asesoría legal. Tras su detención, fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) de Miami.

El informe de arresto señala que Luis Sánchez Blen, de 48 años, fue detenido el 7 de mayo como coacusado en el robo del 18 de marzo.

Este caso se suma a una serie de arrestos por robo de paquetes en Miami-Dade que han involucrado a ciudadanos cubanos, entre ellos una pareja detenida en abril por hurtos en un condominio de lujo en Edgewater y una joven arrestada en enero por robar paquetes en Hialeah.

También en abril, fue arrestada una pareja de cubanos residentes en Hialeah que robaron decenas de cheques, por un valor aproximado de 47,000 dólares, de buzones de correo en vecindarios del centro-este del estado de Florida.