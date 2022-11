"C-Losa", ya está aquí lo nuevo de El Chulo

¡Imparable! No hay mejor adjetivo para definir la carrera musical de El Chulo en este momento. Una vez más el reguetonero no dejó que terminara la semana sin un estreno.

En esta oportunidad se trata de “C-Losa”, un tema dedicado a las chicas celosas y que te hará disfrutar a lo grande.

“Vayan pa´ mi canal de YouTube ahora mismo que ya apreté el botón. `C-Losa´ disponible en todas las plataformas digitales”, anunció el cantante en su perfil de Instagram.

La canción vino acompañada de un videoclip dirigido por Alex Lay, donde El Chulo es el único protagonista; eso sí junto a un Lamborghini Huracán de color blanco que es toda una belleza.

El tema habla de un hombre que quiere seguir disfrutando junto a una chica pero sin formalizar la relación, pero todo se complica cuando ella le exige más y empieza a mostrar sus celos.

“Celosa, niña no vengas a hacerte tú la celosa, ni revisarme el Instagram, celosa / No, no, no tú no me publiques / No, no, no me marques no / Celosa, si con otra tú me ves, celosa, que van a decir después”, dice la letra del estribillo.

Todo parece indicar que el tema ha gustado entre sus seguidores, pues en el canal de YouTube de El Chulo el videoclip tiene más de 29 vistas y varios comentarios.

“Ese tema es un palo internacional. Está a otro nivel. Ese es el camino Chulo. No dejes que nadie te quite tu paz y camino”; “Grande Chulo sigue así que nadie te saque de tu música ni de tus proyectos”; “Esa es la pincha asere. Creciendo cada vez más a nivel musical y personal”; “Otro palo sigue enfocado en tu música q brillas con luz propia”, escribieron algunos en esa plataforma.

A raíz de la reciente polémica entre El Taiger y El Chulo, los fanáticos de este último le piden que se mantenga concentrado en la música.

Hace solo unos días, el reguetonero sacó su lado más romántico con el estreno de “La canción”, una historia que habla de ruptura y también de añoranza.

Semanas antes también había puesto a gozar a su público con dos colaboraciones, una en compañía de El Dany MG, “Pórtate bien”, y otra junto a El Micha y Duquesito y Rey Tony, “La Negrita”.

