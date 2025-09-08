“Ese sueño también es mío”: Emilio Estefan quiere un concierto en Cuba libre como el de Bad Bunny

Vídeos relacionados:

asistir a uno de los multitudinarios conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico, donde estuvo acompañado de su hija Emily Estefan, del cantante colombiano Juanes y de otros amigos.

“Estoy profundamente orgulloso de @badbunnypr y de Puerto Rico; anoche fue una noche muy especial. A través de la música se logra la unión, y estos conciertos le han dado tanto a la Isla y a toda la comunidad latina. Me llena de alegría ver a tantos disfrutando, celebrando y soñando juntos”, escribió el reconocido productor en su perfil de Instagram junto a varias imágenes del evento.

Estefan, quien junto a su esposa Gloria ha sido uno de los principales embajadores de la música latina en Estados Unidos, aprovechó para compartir un deseo que ha marcado su trayectoria personal y artística: “Ese sueño también es mío y de Gloria y lo sería aún más poder vivir algo así algún día en una Cuba libre”.

El post de Emilio Estefan generó numerosas reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales aplaudieron su mensaje y respaldaron la idea de que algún día un concierto de esa magnitud pueda celebrarse en la isla caribeña en un contexto de libertad.

El músico cubano, ganador de múltiples premios Grammy, ha mantenido siempre un fuerte vínculo con la comunidad latina y ha usado su voz para destacar la importancia de la cultura y la música como símbolos de unión y esperanza.

