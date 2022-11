Desaparecido un cubano de Miami que viajó a Cuba en lancha a recoger a su familia

Marilexis Caridad Díaz es una madre cubana desesperada por encontrar a su único hijo, Julio Ángel Mesa Quintero, que emigró a Estados Unidos y luego intentó regresar a la isla en una lancha para buscar al resto de su familia, pero nunca llegó.

“Yo soy una madre desesperada que tengo a mi hijo desaparecido, hace hoy cuatro meses y 11 días que no sé nada de él. Le pido a las autoridades a ver si me pueden apoyar”, dijo Díaz en declaraciones recientes a America Tevé.

Marilexis explicó que su hijo salió desde las costas de Florida el pasado 3 de julio en una lancha blanca y azul con numeración Fl1222JU.

“Mi hijo contacta a mi prima, que es la que pone la lancha a nombre de ella. Ese mismo día salen para acá en busca de la familia. Salieron a las 11:42 pm", refiere la mujer.

Julio Ángel Mesa Quintero viajó junto a su medio hermano hacia Cuba, pero en dos lanchas diferentes. En el caso de su medio hermano sí iba acompañado por un lanchero. Julio Ángel iba solo.

Según el testimonio de la afligida madre, durante el trayecto las dos lanchas perdieron contacto.

La embarcación de Julio Ángel Mesa nunca llegó a la isla, mientras que la de su medio hermano lo dejó varado en Cuba, donde luego fue arrestado por las autoridades y acusado de tráfico de personas.

Según refiere el citado medio, Marilexis "ha intentado contactar a los familiares en el sur de la Florida sin éxito".

Tampoco ha podido lograr información de las autoridades sobre el paradero de su hijo.

“A ver si puedo encontrar a mi hijo, que es lo único que tengo, es mi único hijo. También me dejó con dos nietos aquí chiquitos, empezando a vivir. Por favor, pido encarecidamente que me apoyen, que me ayuden a encontrar esa lancha y a mi hijo", ruega Marilexis.