Ya está aquí el videoclip de "Mar Chiquita", de Ozuna y Pedro Capó

Ozuna continúa sorprendiendo a sus fans tras el estreno de Ozutochi, su último álbum. El cantante puertorriqueño está triunfando con muchas de las canciones que forman parte de este proyecto discográfico, y una de ellas es "Mar Chiquita", su colaboración con Pedro Capó. Un tema que desde este martes 15 de noviembre cuenta con su propio audiovisual.

El videoclip de "Mar Chiquita" fue lanzado en el canal de Youtube del Negrito de Ojos Claros. Un clip musical dirigido por Fernando Lugo y grabado en La Perla, una zona de Puerto Rico que mencionan en la propia letra del tema.

En la canción, los dos boricuas hablan de que no les hace falta el dinero para hacer sentir especial a esa mujer de la que están enamorados. Una letra en la que dicen: "Cuando tú estás conmigo me siento millonario, se me llena el bolsillo cuando beso tus labios".

Pero esta no es la única sorpresa que ha dado el intérprete de "El Farsante" en las últimas horas, porque en su perfil de Twitter sorprendió con el siguiente mensaje: "RMX HMR KG 12 22". Unas siglas que indicarían que el remix de "Hey Mor", su colaboración con Feid, está en camino de la mano de Karol G. Los números serían la fecha de lanzamiento: el 22 de diciembre.

De ser real esta información, la canción se estrenaría en el primer aniversario de "Friki", la colaboración que lanzaron el año pasado Karol G y Feid, que desde hace meses se sospecha que tendrían una relación amorosa.

Aquí te dejamos "Hey Mor", la canción de Ozuna y Feid que está triunfando en las plataformas:

