Niurka Marcos arremete contra Juan Vidal: "No me interesa lo que tú ofreces"

Las aguas no parecen haberse calmado entre Niurka Marcos y Juan Vidal. A solo semanas de confirmar su separación, la vedette cubana ha vuelto a arremeter contra el Míster República Dominicana sin paños tibios.

Al parecer en esta oportunidad la reacción de Niurka tiene que ver con que Juan Vidal no estuvo de acuerdo con que ella hablara públicamente de su relación.

A través de su perfil en Instagram, la respuesta de la actriz cubana no se hizo esperar: “No Juan, la relación tú también la hiciste pública. Estabas presumiendo del amor”.

En el video publicado en esa red social, Niurka le recordó a Juan Vidal algunos de los momentos que él mismo compartió para sus seguidores: “Tú grabaste cuando me recibiste en Miami, tú grabaste cuando me entregaste el anillo, tú grabaste muchas cosas también, entonces tú también hiciste la relación pública (…) Lo que tú quieres es que se haga público la mentira”.

La cantante añadió que ella sí “hace público todo”, y aseguró que aunque él está encaprichado en hacerle creer a la gente que ella se enojó porque se fue a Santo Domingo y los separó la distancia, eso no es cierto.

“Tú mantuviste la distancia en la relación todo el tiempo, la pusiste en pausa, tú eras el que mantenía la relación separados. La gente vio cuando único estábamos juntos porque tú lo presumiste”, dijo la vedette.

Niurka mostró en el video que había comparado un boleto de avión para ir a su lado el pasado octubre, pero acto seguido aclaró: “Lo cancelé porque tú me trataste muy mal. Tú pretendías que llegara a Santo Domingo como si nada pasara y nos reconciliáramos allá”.

La actriz señaló además que Juan Vidal no tiene nada malo que decir de ella porque lo trató como un rey. Una vez más lo tildó de narcisista y enfatizó en que no habrá reconciliación: “No me interesa lo que tú ofreces, no me interesa lo que hagas con tu vida”.

Además de decirle varias ofensas y confesar los malos momentos que la hizo pasar, Niurka revelo que Juan Vidal tiene un grave problema de alcoholismo con el que ella trató de ayudarlo pero no pudo.

Antes de terminar el video, Niurka le advirtió que no continúe haciéndose la víctima porque hay muchas más cosas que puede decir.

La pareja anunció su separación cuando hacía poco más de un mes de su compromiso en Machu Picchu, y todo parece indicar que la ruptura seguirá dando de qué hablar.

