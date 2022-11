Actriz Ketty de la Iglesia: "Aunque cierres los ojos hay presos políticos en Cuba"

La prestigiosa actriz y directora de teatro Ketty de la Iglesia llamó a las familias cubanas a repensar la realidad en la isla, donde se están cometiendo violaciones de derechos todos los días: "Aunque cierres los ojos hay presos políticos en Cuba", subrayó.

"Aunque te tapes los ojos la realidad está ahí, hay presos políticos en Cuba, hay gente que sufre abusos de poder todos los días, y aunque tú vengas al post y digas que es mentira, eso no va a dejar de existir", dijo en un video posteado en su muro de Facebook donde escribió #SOSCuba.

La artista de 52 años afirma que habla "de madres, de mujeres que están aferradas a una realidad y sencillamente no quieren darse cuenta de que hay una parte grandísima de la sociedad cubana sufriendo". "Ellos tienen que ser escuchados. Negarlo, encerrar a esas personas, reprimir a esas personas, no va a cambiar esa realidad", señaló.

A esas madres y padres de familia recordó que "estamos hablando de los gritos desesperados de tus vecinos ante una injusticia" y advirtió que quienes no quieren reconocer la situación después van a vivir "con la vergüenza de haber sido cómplice, de haber sido parte de toda la tragedia que está sucediendo".

Yo no alzo la voz por ti, lo hago por los valientes que están pagando un precio muy alto, aclaró De la Iglesia.

Post de la artista. Facebook

Agregó que muchos ignoran sus denuncias y quieren hablarle de su profesión. "Hay una deshumanización tan grande al punto de hacernos creer que somos moralmente superiores: "yo me porto bien, a mí no me pasa nada; yo hago las cosas correctamente, a mí no me pasa nada".

La actriz explica que quienes no ven la realidad, en cambio, aceptan que sea un "corrupto, ladrón, que no invierte el dinero del pueblo en lo que lo tiene que invertir" quien diga lo que es correcto o no, señala en referencia al régimen cubano.

"Hay quienes me dicen que no le eche más tierra al país, confundiendo gobierno con Patria, me asombra la deshumanización de decir yo creo en este proyecto, yo creo en la revolución cubana, yo creo en el presidente, pero obvio todo lo demás, todos los hechos concretos, con nombres y apellidos, denunciado todos los días", comentó.

"Esto ha pasado en la historia de la humanidad, y cuando las cosas se revelaron, esas personas tuvieron que vivir con la culpa de la discriminación, de la segregación de una parte de su país", concluyó.

La actriz fue una de las voces que se alzó en defensa de los presos del 11 de julio en Cuba el pasado año, y se ha mantenido activa en las redes denunciando las detenciones arbitrarias de jóvenes por manifestarse.

Tras las masivas protestas del 11J De la Iglesia expresó su desaprobación con el uso de su imagen en la televisión y medios de prensa estatales, como un gesto simbólico de apoyo a los detenidos.

"A partir de este momento y hasta que mi pueblo sea escuchado, aunque sé que por contrato tienen todos los derechos, me declaro en contra de la utilización de mi imagen en los medios que en este momento controla la dictadura", indicó entonces.