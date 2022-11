Detienen a padres de presos políticos del 11J en La Habana

La policía detuvo este miércoles a Marta Perdomo, Liset Fonseca y Wilber Aguilar, padres de prisioneros políticos cubanos que se manifestaron el 11J, cuando se dirigían a la embajada de Estados Unidos en La Habana para participar en una actividad organizada por esa sede diplomática.

Estos y otros familiares de presos políticos amanecieron sitiados por la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado y sufrieron cortes en los servicios de internet por datos móviles, según denunciaron varios activistas en redes sociales.

"Cuando se dirigían a la embajada de Estados Unidos en La Habana fueron interceptados por una patrulla", detalló el activista Marcel Valdés.

Migdalia Padrón, Yenisey Taboada, también madres de presos políticos, resultaron sitiadas, aunque no fueron detenidas por las autoridades policiales porque no han violado la orden de mantenerse en el interior de sus domicilios.

El activista Albert Fonse, hijo de Liset Fonseca, denunció el arresto de ambas mujeres y la vigilancia que sobre ellas hubo durante toda la mañana.

"Las tenían vigiladas y lograron evadir la vigilancia y las detuvieron en el punto de control cuando se dirigían para la Habana en un auto", escribió Fonse en Twitter.

Carolina Barrero agregó en las redes sociales que estos cubanos se reunirían en la embajada de Washington a propósito de la visita al país de Emily Mendrala, Subsecretaria de Estado Adjunta en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental.

"La sociedad civil pide al gobierno de EE.UU que no negocie a sus espaldas con el régimen, sin incluir en la mesa a la sociedad civil cubana y a la oposición. Nadie puede pretender saber que es mejor para el pueblo de Cuba que los cubanos. No será nunca en beneficio nuestro, ni será legitima ninguna negociación, que no incluya a todas sus legítimas partes", escribió en Facebook.

Horas antes de la detención, Wilber Aguilar había denunciado la presencia de efectivos de la policía y la contrainteligencia en los alrededores de su casa, así como la restricción a internet desde la re4d de telefonía móvil.

"La libertad de nuestros hijos y familiares no es un negocio, es un derecho. ¿Cuánto dinero ha generado el sufrimiento de las familias y del pueblo cubano? Hoy se sientan ambos gobiernos haciendo negocios y nuestros pueblo sufriendo", escribió.

Marta Perdomo, Liset Fonseca y Wilber Aguilar son padres de Jorge y Nadir Martín, Roberto Pérez y Walnier Luis Aguilar, respectivamente, detenidos todos por protestar el 11J en Cuba.

En todo este tiempo han sido promotores de la libertad para los jóvenes, que cumplen condenas de cárcel, acusados de cometer delitos comunes para evitar juzgarlos por motivos políticos, y han denunciado en diferentes plataformas las injusticias que se cometen conra ellos en las prisiones.

En julio Marta Perdomo reclamó al gobierno cubano que brinde atención médica a su hijo Nadir, quien estuvo más de dos semanas con fiebre, tos y falta de apetito.

A Roberto Pérez le negaron en octubre pasado realizar una llamada a su familia y lo mantuvieron en celda de castigo, mientras que Walnier Luis Aguilar cumplió años en febrero dentro de la prisión, donde el gobierno lo mantiene a pesar de conocer que se trata de una persona con deficiencias mentales.