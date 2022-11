Twittero cubano narra complicidad de profesores de la UCI con Seguridad del Estado

Estudiantes en Cuba (imagen de referencia) Foto © Cubadebate

El usuario de Twitter conocido como San Memero, quien fue estudiante de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) denunció la contribución de sus profesores con la Seguridad del Estado en Cuba.

En un extenso mensaje publicado este jueves en Facebook, y replicado en Twitter, el joven cubano narró con detalles cómo fue presionado por sus profesores en la UCI tras participar en las protestas en La Habana el 11 de julio de 2021, y cómo estos contribuyeron a que fuera interrogado por agentes de la Seguridad del Estado.

La cuenta de San Memero es de humor con críticas políticas pero tras el 11J tuvo un giro más radical, con denuncias de las arbitrariedades del gobierno cubano, y esto despertó el interés de la Seguridad del Estado.

En su texto explica que comenzó a ser citado por sus profesores a reuniones que se convertían en interrogatorios con agentes de la seguridad. A veces eran convocadas por profesores de su carrera, otras por la decana de su facultad.

Los agentes lo presionaron en las entrevistas y llegaron a inventar motivos para detenerlo e intimidarlo, como en el caso del 1 de mayo de 2022 cuando lo apresaron por presuntamente comprar un pullover con el letrero DPEPDPE, algo que el joven asegura que nunca hizo.

Actualmente San Memero, cuyo nombre real es Christian, tiene 22 años. Comentó a sus seguidores que tardó en escribir esta denuncia porque, después de atravesar una dura ruta migratoria para abandonar el país, se sentía mentalmente agotado.

"No me interesa dedicar mi contenido a la política, porque no es el objetivo, esta cuenta es de humor, desde Cuba lo fue, el objetivo es defender ese sector de humor independiente en Cuba para que todos sepan, que sí, en Cuba, te acosan y te amenazan de cárcel por hacer un meme", dijo el twittero.

"Un creador de contenido cubano tiene una responsabilidad de no mirar para el lado que está ahí; tiene un alcance que a veces hace falta", comentó el joven.

Muchos cubanos usan perfiles con nombres falsos en redes sociales para ocultar su identidad, por temor a la represión del Estado, o porque prefieren mostrar un personaje y no su rostro real. La UCI juega un papel protagónico en la identificación de estos usuarios, formando a profesionales de Ingeniería en Ciberseguridad.

Desde 2020 la UCI tiene un programa de formación en esta especialidad y colabora con la Seguridad del Estado. La carrera comenzó con una matrícula de 200 estudiantes. Tiene un tiempo de formación de cuatro años.

Otro de los memeros cubanos que fue presionado para abandonar Cuba recientemente es Carlos Alberto Pérez García, el conocido como “El Ruso”. El joven salió del país de modo precipitado por el acoso de la Seguridad del Estado sobre él y también sobre sus familiares.

“La dictadura no tiene límites morales, no existen. Su desvergüenza es solo tan alta como su corrupción. Lleno de odio hasta el último espacio de mi cuerpo, no hay perdón y no hay olvido. Lo que han hecho a mi familia es imperdonable, pero aún son tan estúpidos que siempre estoy un paso por delante de todos ustedes”, dijo el twittero con un mensaje en que mostraba el cielo desde la ventanilla de un avión.