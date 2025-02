Elon Musk se convierte en padre por decimotercera vez con una influencer veinteañera

Vídeos relacionados:

El magnate Elon Musk, de 53 años, ha vuelto a ser noticia tras saberse que ha sido padre de un niño, su decimotercero hijo, con una influencer veinteañera.

Ashley St. Clair, creadora de contenido y defensora de valores conservadores de 26 años, anunció en su cuenta de X que es la madre del nuevo vástago de Musk.

"Hace cinco meses di la bienvenida al mundo a un nuevo bebé. Elon Musk es el padre", reveló en un mensaje acompañado de la frase en latín Alea Iacta Est (La suerte está echada).

La joven explicó que ocultó el suceso hasta ahora para proteger la privacidad y seguridad del menor. "Pero en los últimos días ha quedado claro que los tabloides tienen la intención de hacerlo, independientemente del daño que esto pueda causar", aclaró.

"Tengo la intención de permitir que nuestro hijo crezca en un entorno normal y seguro. Por esa razón, pido que los medios respeten la privacidad de nuestro hijo y se abstengan de realizar informes invasivos", recalcó.

St. Clair, quien tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales, publicó otro tuit en el que anunciaba que se desconectará por un tiempo y pasará tiempo con mi familia.

"Con toda sinceridad, agradezco las amables palabras. Ojalá no hubiera sentido la necesidad de hacer una declaración. Los niños deberían estar fuera del alcance de los periodistas", dijo.

La joven no ha revelado el nombre de su hijo.

Musk, por su parte, aún no se ha pronunciado. Solo reaccionó con un emoticono de una risa al comentario de un usuario que afirmó que hacer "otro bebe" es una de las misiones secundarias del actual director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del gobierno de Donald Trump.

Ashley St. Clair y Elon Musk comenzaron su relación en 2023, con un intercambio de mensajes y bromas en X. En julio del año pasado, él la felicitó en su cumpleaños en la red social y ella le respondió con emoticonos de corazones.

Hace años, ella escribió hace años un libro infantil titulado "Elephants Are Not Birds" (Los elefantes no son pájaros), publicado por BRAVE Books, una editorial que promueve valores cristianos y conservadores.

El texto levantó polémicas por cómo abordaba la identidad de género. El protagonista, Kevin, era un elefante que podía cantar, pero se mantenía firme en que era un elefante y no un ave, aunque la cultura insistía en que sí lo era.

"El elefante se da cuenta de que es mejor tal como fue hecho, que puede gustarle cantar y seguir siendo un elefante; el libro enseña que eres mejor tal como fuiste creado", afirmó la autora cuando salieron las primeras críticas.

"Creo que todo el concepto de transgénero es confuso para los niños y, a la larga, perjudicial si toman decisiones que alteran sus vidas, como la transición de género, cuando no necesariamente son trans", agregó, citada por el Daily Mail.