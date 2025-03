Ciberataque masivo a X: Grupo de hackers vinculado a Rusia se atribuye la caída de la red social

Vídeos relacionados:

La plataforma X, antes conocida como Twitter, sufrió este lunes una de sus mayores interrupciones a nivel global.

Miles de usuarios en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido reportaron fallos en la red social, desde lentitud en la carga hasta errores con el código 520, vinculados a problemas en los servidores.

Captura de pantalla X / Fox Business

Elon Musk, propietario de X, denunció un "ciberataque masivo" y sugirió que detrás de este evento podría estar un "gran grupo coordinado o un país".

Entrevistado por Fox Bussines, Musk apuntó a direcciones IP ubicadas en Ucrania como posibles responsables del ataque.

Captura de pantalla X / SpyoSecure

Sin embargo, el grupo de ciberseguridad SpyoSecure reveló que la acción fue reivindicada por la organización de hackers Dark Storm, un colectivo afín a movimientos propalestinos y con presuntos vínculos con Rusia.

En un mensaje publicado en Telegram y posteriormente eliminado, el líder de Dark Storm afirmó que el ataque fue una demostración de su capacidad sin motivaciones políticas.

Dark Storm se define como un grupo hacktivista, es decir, que utiliza las ciberamenazas con motivos políticos, no solo económicos. Se definen como propalestinos. Un representante de Dark Storm informó a Bloomberg News que el ataque formaba parte de un esfuerzo más amplio contra Israel.

El grupo se dio a conocer en 2023 y, según El Español, en su historial de ataques figuran organizaciones en Israel, Europa y Estados Unidos. Entre sus logros reivindicados con anterioridad, afirman haber tumbado la web del ministerio de Igualdad de España el pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.

El ataque se produjo en un contexto de creciente inestabilidad para Musk, quien también enfrenta protestas contra su empresa Tesla en Estados Unidos.

En particular, el movimiento "Take Down Tesla" ha organizado manifestaciones en respuesta a los recortes impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una iniciativa promovida por el magnate. Las acciones de Tesla han caído más del 15% en la última jornada bursátil, agravando el impacto de la crisis.

No es la primera vez que X sufre un ataque de denegación de servicio (DDoS). En agosto del año pasado, Musk aseguró que la plataforma fue objeto de un ataque similar poco antes de una entrevista con Donald Trump.