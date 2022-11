Migrantes cubanos presos en Texas temen ser deportados: "El juez está dando la orden"

Migrantes irregulares cruzan la frontera Foto © Captura de video / Univisión 23

Decenas de cubanos que permanecen en un centro de detención de inmigrantes en Texas desde hace un mes, temen ahora ser devueltos a Cuba tras la reanudación de los vuelos de deportación desde Estados Unidos con detenidos en la frontera mexicana.

“El juez está dando orden deportación”, dijeron algunos de ellos a Noticias 23 este jueves, denunciando que las decisiones del magistrado se están tomando sin que se cumpla el debido proceso.

Sin considerar las pruebas que dicen poseer, ni los argumentos de miedo creíble, incluso sin llegar a realizar estas entrevistas, el juez estaría presuntamente tomando decisiones de deportación sin las garantías que establece la ley y protegen los derechos de los migrantes ilegales cubanos.

“A mí no me hicieron ninguna entrevista, ni un chequeo. Solo me sacaron y me trajeron para aquí”, dijo al informativo de Univisión Daisel Pons, uno de los cubanos detenidos. “A nosotros nos escogieron al azar y nos mandaron para acá”, indicó por su parte Pedro Yasmani.

Según afirmaron, ellos pertenecen a un grupo de más de 200 cubanos presos que entraron a territorio estadounidense el 17 de octubre después de atravesar Piedras Negras. Todos se entregaron a la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass, Texas.

Ahora temen ser enviados en un avión para Cuba, luego de que un juez diera la orden de deportación para muchos de ellos, sin que se cumpliera el debido proceso.

Retenidos en un Centro de Detención del sur de Texas, los cubanos viven una pesadilla al imaginar que podrían ser devueltos a las autoridades cubanas gracias al acuerdo alcanzado por la administración de Joe Biden.

“Nos sacaron como que íbamos para la casa, y nos esposaron, las manos, la barriga y nos trajeron para acá”, comentó Raúl Santana. Sin embargo, la esposa de uno de ellos indicó que a ella la dejaron en libertad con una visa parole por 60 días, sin que le hicieran entrevista de miedo creíble.

Ante lo que consideran un trato desigual, los cubanos denuncian una toma de decisiones arbitraria. “¿Por qué yo salí y él no? Si entramos juntos en el mismo tiempo y a la misma hora”, dijo una cubana en referencia a su pareja.

"Nos pusieron en fila; había más de 200 cubanos”, aseguró la cubana que fue liberada sin necesidad de pasar la entrevista de miedo creíble. Su esposo y otros 25 migrantes cubanos que se encuentran en la misma celda, no corrieron la misma suerte.

Transcurrido un mes después de haber cruzado la frontera, todos ellos se enfrentan a órdenes de deportación, según Noticias 23.

La decisión surge a partir de la respuesta del gobierno cubano, que informó hace una semana su disposición a aceptar vuelos de deportación. Los vuelos de deportación serían los primeros de su tipo desde la administración Trump.

Cuba acepta ahora la repatriación de deportados en virtud de un acuerdo alcanzado entre los dos países, tras dos rondas de conversaciones en La Habana, que incluye reiniciar el procesamiento de visas para los cubanos que buscan ingresar legalmente en Estados Unidos.

Mientras cientos de migrantes cubanos continúan llegando semanalmente a la frontera mexicana, las autoridades de Estados Unidos ralentizan los trámites para su puesta en libertad en las oficinas migratorias del estado de Texas.

La cantidad de migrantes liberados en El Paso se ha reducido en los últimos días, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La información reportó que de los 200 migrantes liberados diariamente en fechas pasadas (las llamadas “liberaciones provisionales”), ahora reportan unas 50 de promedio.

Aunque el juez puede declararlos con orden final de deportación, la decisión de deportarlos a Cuba finalmente no compete al magistrado, sino a las autoridades migratorias estadounidenses.