EEUU se prepara para recibir a estadounidenses posiblemente expuestos al hantavirus a bordo de crucero

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Estados Unidos activó este domingo un protocolo de emergencia sanitaria para recibir a los ciudadanos estadounidenses que permanecían a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus que ha dejado tres muertos y al menos seis casos confirmados desde principios de abril.
El barco llegó este domingo a Tenerife, en las Islas Canarias, donde se evacuó a los aproximadamente 150 pasajeros restantes —todos asintomáticos— hacia una zona «completamente aislada y acordonada» del puerto industrial de Granadilla de Abona, antes de trasladarlos en vehículos escoltados al aeropuerto local para su repatriación.
Al menos 17 ciudadanos estadounidenses que permanecían a bordo volarán a la Base Aérea Offutt, en Omaha, Nebraska, y serán trasladados a la Unidad Nacional de Cuarentena del Centro Médico de Nebraska, la única unidad de cuarentena financiada federalmente en el país.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) enviaron un equipo de epidemiólogos y profesionales médicos a las Islas Canarias en un operativo coordinado con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Gobierno de España.
Paralelamente, al menos ocho pasajeros estadounidenses que desembarcaron el 24 de abril —antes de que se confirmaran los diagnósticos— ya regresaron a sus hogares y son monitoreados por autoridades sanitarias de al menos siete estados.
Georgia y Texas vigilan a dos residentes cada uno; Virginia y Arizona, a uno cada uno; California tiene al menos un residente que permaneció a bordo y otro que ya regresó. El departamento de salud de Virginia advirtió que «en los próximos días podría identificarse a un pequeño número (menos de cinco) de otros virginianos potencialmente expuestos».
A ninguno se les ha indicado aislamiento, ya que no presentan síntomas. Los CDC han activado su Centro de Operaciones de Emergencia en Atlanta en nivel 3, el más bajo de preocupación, y han clasificado el riesgo para el público general como «extremadamente bajo».
La Unidad Nacional de Cuarentena de Nebraska cuenta con 20 habitaciones individuales con presión de aire negativa, WiFi y equipo de ejercicio. La institución acogió a pacientes de ébola en 2014 y a repatriados del crucero Diamond Princess durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.
«Estamos preparados para situaciones exactamente como esta», afirmó el Dr. Michael Ash, director ejecutivo de Nebraska Medicine. «Nuestros equipos se han entrenado durante décadas junto con socios federales y estatales para asegurarnos de que podamos brindar atención de manera segura mientras protegemos a nuestro personal y a la comunidad en general».
El hantavirus cepa Andes es la única de las más de 20 variantes conocidas con transmisión documentada de persona a persona, aunque limitada a contactos prolongados y cercanos, y tiene una tasa de mortalidad de hasta el 50% según la Organización Mundial de la Salud. No existe tratamiento antiviral específico ni vacuna aprobada.
La OMS ha calificado este brote como el primero de hantavirus documentado en un crucero y ha descartado riesgo de pandemia. Expertos en salud pública señalaron como inusual que los CDC no hayan celebrado una rueda de prensa, y expresan preocupación por la salida de EE.UU. de la OMS en enero de 2026, lo que podría retrasar el acceso a información sobre emergencias sanitarias internacionales.
Dado que el período de incubación del virus puede durar hasta seis semanas, las autoridades sanitarias estatales mantendrán vigilancia activa sobre los pasajeros que ya regresaron a sus hogares durante las próximas semanas.
Preguntas frecuentes sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius
CiberCuba te lo explica:
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos para recibir a los pasajeros expuestos al hantavirus?
Estados Unidos activó un protocolo de emergencia sanitaria para recibir a los ciudadanos estadounidenses del crucero MV Hondius. Los pasajeros serán trasladados a la Unidad Nacional de Cuarentena del Centro Médico de Nebraska. Esta unidad ha sido preparada para situaciones de emergencia, contando con habitaciones individuales con presión de aire negativa.
¿Cuál es el riesgo de que el brote de hantavirus se convierta en una pandemia?
Según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de que el brote de hantavirus se convierta en una pandemia es extremadamente bajo. Aunque el virus Andes puede transmitirse entre personas, esto ocurre solo con contacto prolongado y cercano. El riesgo para la población general ha sido calificado como bajo.
¿Cómo se transmite el hantavirus y cuáles son sus síntomas?
El hantavirus se transmite principalmente por inhalación de aerosoles de orina, heces o saliva de roedores infectados. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, fatiga, dolores musculares, escalofríos, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En casos graves, puede evolucionar al síndrome pulmonar por hantavirus, que es una afección respiratoria severa.
¿Qué acciones ha tomado la OMS respecto al brote en el MV Hondius?
La Organización Mundial de la Salud ha coordinado con las autoridades de varios países para la evacuación y evaluación médica de los pasajeros del MV Hondius. La OMS ha asegurado que el riesgo para la población mundial es bajo y ha implementado protocolos de vigilancia y control para evitar la propagación del virus.
¿Por qué el brote de hantavirus en el MV Hondius es significativo?
El brote de hantavirus en el MV Hondius es el primero documentado en un crucero, según la OMS. La situación es inusual debido a la capacidad limitada de transmisión persona a persona del virus Andes, la cepa involucrada. Esto ha generado interés y preocupación en la comunidad internacional de salud pública.
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