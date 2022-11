Joven cubano sufre intento de robo de celular en La Habana: “Estoy traumado”

Un joven cubano denunció que sufrió intento de robo de su celular en La Habana este sábado y dijo sentirse traumado por el suceso, según trascendió en redes sociales.

"Caballero, acabo de pasar el susto de mi vida", dijo el internauta identificado como Betto Góngora, quien contó en Twitter que, recientemente, un hombre le arrebató el celular al bajarse del transporte público. A juzgar por los comentarios del post, Góngora iba en un autobús de la ruta 55 en la capital.

Después de perseguirlo a pie durante tres o cuatro cuadras, dijo Góngora, un joven que iba en un carro siguió al ladrón hasta que este soltó el teléfono.

Aunque el joven manifestó encontrarse bien dijo que estaba traumado a raíz del hecho.

En otra publicación, manifestó que la escena del robo se repetía en su cabeza y estaba nervioso, como indicio de estrés postraumático.

"Creerán que es mentira pero ahora mismo me ha entrado una inquietud tremenda. (Me imagino que esta fue la hora más menos a la que ocurrió lo de mi cel) Se me empezó a repetir la escena del robo en mi cabeza y me pongo nervioso. ¿Seré anormal?", escribió el joven identificado en la red social como tuitero y estomatólogo.

En el contexto de la crisis estructural que padece la sociedad cubana, cada vez son más frecuentes las denuncias en redes de robos de celulares, dinero, motos eléctricas y hasta autos.

Una madre cubana relató un intento de robo que sufrieron ella y su hijo de 9 años el fin de semana, en las inmediaciones de la céntrica calle Enramadas, en Santiago de Cuba, e instó a madres solteras a no caminar con sus niños por calles a oscuras o con poca iluminación.

Según contó la joven, debió decirle a su hijo que corriera al percibir el peligro. Ese mal momento lo calificó de “duro” y agradece haberse dado cuenta a tiempo de la cercanía de dos muchachos jóvenes que iba “dispuestos a todo”.

Un cubano denunció que intentaron robar su auto Lada este domingo, mientras permanecía estacionado en el reparto Bahía de la Habana del Este.

“No fue un accidente sino un intento de robo. Lugar: Reparto Bahía, Habana del Este, en la misma Vía del Túnel (Ave.15) en algún momento entre las 6pm y las 8pm de este día 20 de nov. Estén atentos y no descuiden sus vehículos”, expuso el hombre en Facebook.

También trascendió la noticia de la detención de un hombre que intentaba robarle la cartera a un anciano. En redes sociales se difundió el hecho en el que varias personas interceptaron al carterista durante varios minutos hasta la llegada de la policía.