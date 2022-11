Anuel AA y Yailin confirman que van a ser papás: Así fue el gender reveal del bebé que esperan

¡Anuel AA y Yailin van a ser papás! Seis meses después de casarse por lo civil en República Dominicana, el joven matrimonio confirmó que están esperando su primer hijo juntos. Una feliz noticia que llega tras meses de rumores de embarazo, que se han encargado ellos mismos de anunciar durante la fiesta de gender reveal del bebé que esperan.

Tanto el puertorriqueño como la dominicana compartieron imágenes de este día tan especial que vivieron en familia en el que conocieron que el bebé que esperan será... ¡una niña!

Saltos de felicidad, sorpresa, abrazos, pero sobre todo mucha emoción recogen las imágenes que publicaron en Instagram.

"Voy a ser papá. Hoy vamos a saber si es niño o niña. Qué Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo Yailin", fueron las palabras de Anuel AA, que ya es padre de dos niños. Pablo Anuel, de nueve años e hijo también de Astrid Cuevas, y Gianella Gazmey, que nació en junio y es hija de Melissa Vallecilla.

Por su parte, Yailin La Más Viral, que se va a estrenar como mamá con 20 años, compartió el momento en el que se enteraron de que el bebé que esperan será una princesa.

"Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento super feliz. La mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo. No tengo palabras, aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor. Estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo Anuel".

Por el momento se desconoce de cuánto está embarazada la intérprete de "Chivirika", pero a juzgar por su incipiente barriguita podría estar en el segundo trimestre.

¡Muchas felicidades, pareja!

