Bárbara Farrat se niega a declarar como testigo de la Fiscalía en juicio contra su hijo

Bárbara Farrat, la madre del adolescente cubano Jonathan Torres Farrat, se negó a declarar como testigo de la Fiscalía en el juicio contra su hijo por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla.

El joven, que al momento de la detención tenía 16 años, está siendo juzgado desde el miércoles junto a otras 14 personas por manifestarse en la Calzada de Diez de Octubre, en La Habana, y enfrenta una petición fiscal de 8 años por "desacato" y "desórdenes públicos".

La Físcalía cubana citó a la madre para que compareciera como su testigo, pero Farrat se negó a hacerlo con base en "la protección respetable de y a la familia" contenida en la Ley del Proceso Penal.



"Me preguntaron nada más mi nombre, mi apellido y la edad que tenía y que si conocía a algún acusado. Les dije que yo era la madre de Jonathan Torres Farrat y que me abstenía de declarar", relató la mujer en declaraciones a Radio Martí.

La madre, que se ha convertido en una de las figuras más activas en la defensa de los manifestantes del 11J, ya había dicho que "No me esperaba algo así. Ellos se están pasando. ¿A quién se le ocurre que yo voy a declarar en contra de mi hijo?".

Los 15 acusados están siendo juzgados ocho meses después de haber sido entregadas las peticiones fiscales.

Se les acusa de lanzar piedras, botellas y morteros a la policía y gritar consignas en contra del gobernante Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del gobierno.

Legalmente, la madre puede negarse a declarar contra su hijo, dijo a CiberCuba el abogado de Cubalex, Alain Espinosa. Farrat "tiene que ser instruida del derecho que le asiste de abstenerse de declarar", amparado en el artículo 255 apartado 2 de la Ley del Proceso Penal, por grado de consanguineidad y afinidad con el acusado, explicó el letrado a nuestra publicación.

Por su parte, en un post destinado a Farrat el activista Almakki Cubanosi recordó que la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que hay testigos que están exentos de declarar. No existe Ley alguna en Cuba que imponga la defragmentación familiar, aunque su práctica es habitual en la isla, apuntó.

Según la suma de derechos que amparan los códigos procesales universales, un testigo está dispensado cuando éste y el procesado tienen relación de parentesco en línea directa ascendente o descendente, o sea cuando forme parte del círculo familiar estrecho, como el esposo o la esposa, el hermano o la hermana biológica, el hijo o la hija, el padre o la madre, el abuelo o la abuela, aclaró el influencer.

Post de Almakki Cubanosi en Facebook

Agrega que en el caso de que este tipo de testigos, los familiares directos, decidan declarar en el juicio, el presidente del Tribunal deberá aplicar la misma norma que al acusado. Es decir, "al familiar no se le exige que jure o prometa decir verdad y se les invita a hacer las manifestaciones que puedan estimar oportunas, sin que tampoco esté obligado a responder de una manera directa. O sea, que puede optar por no responder a las preguntas que no desee", subraya la información.

"Esta exención del deber de declarar obligatoriamente se basa en el secreto familiar, que tiene su fundamento en los vínculos de solidaridad que existen entre las personas que integran un mismo círculo familiar. De esa forma se evita la colisión que pueda existir entre el deber de veracidad que tiene que tener como testigo y el deber de fidelidad para con su pariente", señala Cubanosi.

Orlando Ramírez, padrastro de Jonathan Torres Farrat, dijo a Radio Martí que en el juicio se han escuchado acusaciones "incongruentes" contra los manifestantes.

Explicó al respecto que la mayoría de los testigos del primer día eran policías, los cuales "en un momento dijeron que sí conocían a los imputados y cuando les pidió que se levantaran para que señalaran a los imputados, señalaban a los que no eran".

Ramírez dijo, además, que en la primera sesión del juicio el miércoles un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria reconoció que escuchó disparos en las protestas del 11J, en el municipio habanero 10 de Octubre, aunque la orden era "no disparar". "Le preguntaron que si sabía quién tenía arma y él dijo que no sabía, ni que tampoco podía estar atento a quién tenía una pistola o no, solo que la orden que tenía era no usar armas", comentó.

Actualmente están siendo juzgados en este juicio:



1-Maykel Arnaldo Reyes Álvarez

2-Andro Ledesma Prieto

3-Omar Bravo Cruzata

4-Luis Daniel Carrillo Urquiola

5-Kevin Lázaro Pimentel Oduardo

6-Dayana Camejo Ramos

7-Kevin Edward Charles Matos

8- Ernesto Briera Sempé

9-Hansel Felipe Arbolay Prim

10-Manuel de Jesús Rodríguez Santiesteban

11-Jonathan Torres Farrat

12-Alejandro Flores Rubio

13- Yuniel Blanco Jiménez

14- Richard Jorge Hierrezuelo

15-Rudyels Ulloa López