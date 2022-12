"Wednesday" rompe récord de audiencia en Netflix en su primera semana

A tan solo una semana de su estreno, la serie Wednesday se ha convertido en el programa en inglés de mayor audiencia de la plataforma de streaming Netflix.

La comedia de humor negro, dirigida por el veterano Tim Burton, se coló en el primer puesto del Top 10 de Netflix con 341,23 millones de horas vistas, rompiendo el récord de la cuarta temporada de Stranger Things, según la base de datos de la plataforma.

Captura Netflix

La serie está basada en The Addams Family y protagonizada por Jenna Ortega como Wednesday Addams; Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams; Luiz Guzmán, entre otros, incluyendo a Christina Ricci, quien encarnó el personaje de Wednesday en la película de 1991, The Addams Family, y su secuela de 1993, The Addams Family Values.

En esta primera temporada, Wednesday Addams ingresa a la Academia Nevermore y se ve involucrada en un misterio sobrenatural.

Con el récord de audiencia de Wednesday, las posibilidades de una segunda temporada son bien altas, aunque hasta el momento no ha trascendido ningún detalle al respecto.

La serie coreana El juego del calamar sigue siendo la poseedora del mayor récord de Netflix con 571,8 millones de horas vistas en su semana uno.

Otros shows que llegaron al Top 10 de Netflix esta última semana son el thriller histórico 1899, la quinta temporada de The Crown, las series Dead to Me y The Manifest.

