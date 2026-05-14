Fallece el cubanoamericano Pedro Roig, exdirector de Radio y TV Martí

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Pedro Roig, abogado, historiador y veterano de Bahía de Cochinos, falleció en Miami la noche del martes, a los 85 años de edad, a causa de una afectación cardiopulmonar.
La noticia fue confirmada por fuentes familiares al periodista Wilfredo Cancio Isla, de Café Fuerte, quien lo describió como «un luchador» y le dedicó una extensa nota de dolor.
Nacido el 24 de julio de 1940 en Santiago de Cuba, Roig estudió en el legendario colegio de Dolores y desde joven se involucró en actividades contra la dictadura de Fulgencio Batista, lo que llevó a sus padres a enviarlo al exilio en Estados Unidos.
Tras el triunfo de Fidel Castro regresó brevemente a Cuba, pero al percatarse del rumbo comunista de la revolución, salió nuevamente al exterior para sumarse a la Brigada 2506 en la fallida invasión de Bahía de Cochinos, en abril de 1961.
De los 2,680 integrantes de aquella brigada, quedan apenas unos 200 sobrevivientes en la actualidad. En abril de este año, la comunidad exiliada inauguró un nuevo museo de la Brigada 2506 en La Pequeña Habana, con una inversión de cinco millones de dólares.
Tras el fracaso de la operación, Roig construyó una sólida carrera académica y profesional. Realizó una maestría en la Universidad de Miami y obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia en la Universidad St. Thomas.
Fue uno de los primeros miembros de la Fundación Nacional Cubano Americana, donde forjó una estrecha amistad con su fundador, Jorge Mas Canosa, al ser ambos coterráneos de Santiago de Cuba.
En 2003, el presidente George W. Bush lo designó al frente de la Oficina de Transmisiones a Cuba, que supervisa Radio y TV Martí, responsabilidad que desempeñó hasta 2008. En septiembre de 2010 recibió el Premio a la Excelencia de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión por su liderazgo en esa misión. Su sucesor en la dirección de Radio y TV Martí fue el abogado cubanoamericano Carlos García-Pérez.
En 2011 se incorporó como académico e investigador al Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami.
En sus últimos años integró el bufete Hirzel Dreyfuss & Dempsey en Coral Gables, desde donde representó a la publicista cubanoamericana Ana Margarita Martínez en su demanda por difamación contra Netflix a raíz de la película Red Avispa, estrenada en 2020.
Entre sus obras destacan La muerte de un sueño, un exhaustivo recuento crítico de la historia de Cuba, y La Guerra de Independencia de Cuba: 1895-1898.
Cancio Isla, quien compartió con Roig un programa de opinión en Radio Martí durante varios años, resumió así su legado: «Fue un abogado prominente, educador, autor de numerosos libros de historia, y un firme defensor de la promoción de los derechos humanos y las libertades democráticas en su país de origen».
«En esta dolorosa hora de la partida, solo puedo tributarle agradecimiento y desearle luz y paz en su viaje eterno. Mis condolencias a la familia. Gracias, Pedro, por tu contribución y tu entereza», escribió el periodista.
Preguntas frecuentes sobre el legado de Pedro Roig y la Invasión de Bahía de Cochinos
CiberCuba te lo explica:
¿Quién fue Pedro Roig y cuál fue su contribución al exilio cubano?
Pedro Roig fue un abogado, historiador y veterano de Bahía de Cochinos que desempeñó un papel crucial en la promoción de los derechos humanos y las libertades democráticas para Cuba. A lo largo de su vida, Roig fue un firme defensor del exilio cubano y contribuyó significativamente a través de su liderazgo en Radio y TV Martí, entre otros logros. Su legado incluye obras como "La muerte de un sueño" y su trabajo como académico en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami.
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¿Qué fue la Invasión de Bahía de Cochinos y por qué es relevante para el exilio cubano?
La Invasión de Bahía de Cochinos fue un intento fallido de derrocar al gobierno de Fidel Castro por parte de exiliados cubanos entrenados por la CIA, que tuvo lugar en abril de 1961. Este evento es significativo para el exilio cubano porque simboliza el esfuerzo y sacrificio de muchos que lucharon por la libertad de Cuba. A pesar de su fracaso, la operación dejó una huella profunda en la comunidad cubanoamericana y sigue siendo un pilar en la memoria histórica del exilio.
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¿Cuál es el legado de la Brigada 2506 y cómo se preserva su memoria?
El legado de la Brigada 2506, integrada por exiliados cubanos que participaron en la invasión de Bahía de Cochinos, se conserva a través de la conmemoración de su valentía y sacrificio. En Miami, se ha inaugurado un museo dedicado a la Brigada 2506 con estaciones interactivas y archivos históricos para educar a las nuevas generaciones sobre este evento crucial. Este museo no solo honra a los que participaron, sino que también busca mantener viva la memoria y el debate sobre el futuro de Cuba.
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¿Qué impacto tuvo Radio Martí en el contexto del exilio cubano?
Radio Martí fue un proyecto que buscó llevar información veraz al pueblo cubano durante el régimen de Fidel Castro, inspirado en Radio Europa Libre. Su lanzamiento fue un hito en el esfuerzo por mantener informada a la población cubana y se convirtió en un símbolo de resistencia contra la censura del régimen. A pesar de las amenazas y desafíos, Radio Martí logró transmitir su mensaje, reforzando la voz del exilio cubano en su lucha por la libertad.
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