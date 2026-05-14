Fallece el cubanoamericano Pedro Roig, exdirector de Radio y TV Martí

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Pedro Roig, abogado, historiador y veterano de Bahía de Cochinos, falleció en Miami la noche del martes, a los 85 años de edad, a causa de una afectación cardiopulmonar.

La noticia fue confirmada por fuentes familiares al periodista Wilfredo Cancio Isla, de Café Fuerte, quien lo describió como «un luchador» y le dedicó una extensa nota de dolor.

Nacido el 24 de julio de 1940 en Santiago de Cuba, Roig estudió en el legendario colegio de Dolores y desde joven se involucró en actividades contra la dictadura de Fulgencio Batista, lo que llevó a sus padres a enviarlo al exilio en Estados Unidos.

Tras el triunfo de Fidel Castro regresó brevemente a Cuba, pero al percatarse del rumbo comunista de la revolución, salió nuevamente al exterior para sumarse a la Brigada 2506 en la fallida invasión de Bahía de Cochinos, en abril de 1961.

De los 2,680 integrantes de aquella brigada, quedan apenas unos 200 sobrevivientes en la actualidad. En abril de este año, la comunidad exiliada inauguró un nuevo museo de la Brigada 2506 en La Pequeña Habana, con una inversión de cinco millones de dólares.

Tras el fracaso de la operación, Roig construyó una sólida carrera académica y profesional. Realizó una maestría en la Universidad de Miami y obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia en la Universidad St. Thomas.

Fue uno de los primeros miembros de la Fundación Nacional Cubano Americana, donde forjó una estrecha amistad con su fundador, Jorge Mas Canosa, al ser ambos coterráneos de Santiago de Cuba.

En 2003, el presidente George W. Bush lo designó al frente de la Oficina de Transmisiones a Cuba, que supervisa Radio y TV Martí, responsabilidad que desempeñó hasta 2008. En septiembre de 2010 recibió el Premio a la Excelencia de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión por su liderazgo en esa misión. Su sucesor en la dirección de Radio y TV Martí fue el abogado cubanoamericano Carlos García-Pérez.

En 2011 se incorporó como académico e investigador al Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami.

En sus últimos años integró el bufete Hirzel Dreyfuss & Dempsey en Coral Gables, desde donde representó a la publicista cubanoamericana Ana Margarita Martínez en su demanda por difamación contra Netflix a raíz de la película Red Avispa, estrenada en 2020.

Entre sus obras destacan La muerte de un sueño, un exhaustivo recuento crítico de la historia de Cuba, y La Guerra de Independencia de Cuba: 1895-1898.

Cancio Isla, quien compartió con Roig un programa de opinión en Radio Martí durante varios años, resumió así su legado: «Fue un abogado prominente, educador, autor de numerosos libros de historia, y un firme defensor de la promoción de los derechos humanos y las libertades democráticas en su país de origen».

«En esta dolorosa hora de la partida, solo puedo tributarle agradecimiento y desearle luz y paz en su viaje eterno. Mis condolencias a la familia. Gracias, Pedro, por tu contribución y tu entereza», escribió el periodista.