Brutal nocaut del cubano Robelis Despaigne a excampeón de UFC

Vídeos relacionados:

El cubano Robelis Despaigne protagonizó uno de los momentos más impactantes del fin de semana al noquear brutalmente al excampeón de UFC Junior dos Santos en el primer asalto del evento MVP MMA: Rousey vs. Carano, celebrado el pasado viernes en el Intuit Dome de Inglewood, California.

El combate se disputó en la primera cartelera de artes marciales mixtas transmitida en vivo por Netflix, lo que le dio una audiencia de millones de espectadores en todo el mundo.

Despaigne, de 37 años y 2,01 metros de estatura, dominó el enfrentamiento desde el inicio con su alcance descomunal y su poder de golpeo.

A los 2:59 del primer round, el santiaguero desató una ráfaga de derechazos que mandó a la lona al brasileño de forma definitiva, ante un Intuit Dome que quedó congelado por la contundencia del remate.

Los comentaristas de Netflix describieron la acción en tiempo real: «Fueron los golpes de derecha los que tumbaron a Dos Santos. Justo en el blanco. Qué combinación. Se alejó con calma, como si fuera algo obvio».

Para Junior dos Santos, de 42 años y excampeón de peso pesado de UFC, la caída representó su novena derrota por nocaut o paro técnico en su carrera profesional.

La victoria fue la más mediática de la trayectoria de Despaigne en las artes marciales mixtas, y también la más simbólica: derrotar a una leyenda de la división pesada ante millones de espectadores en una plataforma global.

Tras el nocaut, el cubano tomó el micrófono y lanzó un reto directo a Francis Ngannou, quien minutos más tarde también ganó por nocaut en la misma cartelera al derrotar a Philipe Lins en el primer asalto: «Francis, te quiero a ti ahora».

El camino hasta este momento no fue sencillo. Despaigne debutó en UFC con un nocaut en 18 segundos ante Josh Parisian en marzo de 2024, pero dos derrotas consecutivas por decisión llevaron a la organización a liberarlo en octubre de ese mismo año.

Lejos de retirarse, el santiaguero reconstruyó su carrera en Karate Combat con una racha de victorias fulminantes: nocaut en cuatro segundos en su debut en diciembre de 2024, KO en 12 segundos ante Marcos Brigagão en enero de 2025, y finalmente la conquista del título de peso pesado de la organización en diciembre de 2025.

Según el análisis de AgentMMA, Despaigne acumuló siete victorias consecutivas tras su salida de UFC, seis de ellas por parada, incluyendo cuatro nocauts en los primeros 20 segundos de combate.

El medallista olímpico de bronce en taekwondo en los Juegos de Londres 2012 llegó al evento de Netflix como campeón vigente de Karate Combat y como una fuerza renovada en la división de los pesos completos.

La pregunta que queda abierta es si el duelo con Ngannou, uno de los hombres más temidos en la historia reciente de las artes marciales mixtas, llegará a materializarse, pero lo ocurrido en California dejó un mensaje inequívoco: Despaigne volvió al radar grande del deporte de la única manera que cambia carreras, con un nocaut imposible de ignorar.