Brutal nocaut del cubano Robelis Despaigne a excampeón de UFC

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El cubano Robelis Despaigne protagonizó uno de los momentos más impactantes del fin de semana al noquear brutalmente al excampeón de UFC Junior dos Santos en el primer asalto del evento MVP MMA: Rousey vs. Carano, celebrado el pasado viernes en el Intuit Dome de Inglewood, California.
El combate se disputó en la primera cartelera de artes marciales mixtas transmitida en vivo por Netflix, lo que le dio una audiencia de millones de espectadores en todo el mundo.
Despaigne, de 37 años y 2,01 metros de estatura, dominó el enfrentamiento desde el inicio con su alcance descomunal y su poder de golpeo.
A los 2:59 del primer round, el santiaguero desató una ráfaga de derechazos que mandó a la lona al brasileño de forma definitiva, ante un Intuit Dome que quedó congelado por la contundencia del remate.
Los comentaristas de Netflix describieron la acción en tiempo real: «Fueron los golpes de derecha los que tumbaron a Dos Santos. Justo en el blanco. Qué combinación. Se alejó con calma, como si fuera algo obvio».
Para Junior dos Santos, de 42 años y excampeón de peso pesado de UFC, la caída representó su novena derrota por nocaut o paro técnico en su carrera profesional.
La victoria fue la más mediática de la trayectoria de Despaigne en las artes marciales mixtas, y también la más simbólica: derrotar a una leyenda de la división pesada ante millones de espectadores en una plataforma global.
Tras el nocaut, el cubano tomó el micrófono y lanzó un reto directo a Francis Ngannou, quien minutos más tarde también ganó por nocaut en la misma cartelera al derrotar a Philipe Lins en el primer asalto: «Francis, te quiero a ti ahora».
El camino hasta este momento no fue sencillo. Despaigne debutó en UFC con un nocaut en 18 segundos ante Josh Parisian en marzo de 2024, pero dos derrotas consecutivas por decisión llevaron a la organización a liberarlo en octubre de ese mismo año.
Lejos de retirarse, el santiaguero reconstruyó su carrera en Karate Combat con una racha de victorias fulminantes: nocaut en cuatro segundos en su debut en diciembre de 2024, KO en 12 segundos ante Marcos Brigagão en enero de 2025, y finalmente la conquista del título de peso pesado de la organización en diciembre de 2025.
Según el análisis de AgentMMA, Despaigne acumuló siete victorias consecutivas tras su salida de UFC, seis de ellas por parada, incluyendo cuatro nocauts en los primeros 20 segundos de combate.
El medallista olímpico de bronce en taekwondo en los Juegos de Londres 2012 llegó al evento de Netflix como campeón vigente de Karate Combat y como una fuerza renovada en la división de los pesos completos.
La pregunta que queda abierta es si el duelo con Ngannou, uno de los hombres más temidos en la historia reciente de las artes marciales mixtas, llegará a materializarse, pero lo ocurrido en California dejó un mensaje inequívoco: Despaigne volvió al radar grande del deporte de la única manera que cambia carreras, con un nocaut imposible de ignorar.
Preguntas frecuentes sobre Robelis Despaigne y su victoria en artes marciales mixtas
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Robelis Despaigne y por qué es relevante en las artes marciales mixtas?
Robelis Despaigne es un luchador cubano de artes marciales mixtas que recientemente noqueó al excampeón de UFC Junior dos Santos en el evento MVP MMA: Rousey vs. Carano. Su victoria fue notable debido a la contundencia de su nocaut en el primer asalto, lo que lo ha posicionado nuevamente en el radar del deporte a nivel mundial.
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¿Cuáles fueron los logros previos de Robelis Despaigne antes de su pelea contra Junior dos Santos?
Antes de enfrentar a Junior dos Santos, Despaigne acumuló una racha de victorias impresionantes en Karate Combat, incluyendo un nocaut en cuatro segundos en su debut y la conquista del título de peso pesado en diciembre de 2025. Además, es medallista olímpico de bronce en taekwondo en los Juegos de Londres 2012.
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¿Qué significó la victoria de Despaigne en el evento MVP MMA para su carrera?
La victoria de Despaigne en el evento MVP MMA fue la más mediática de su carrera en las artes marciales mixtas, al derrotar a una leyenda de la división pesada como Junior dos Santos ante millones de espectadores. Este triunfo le ha permitido reingresar al radar de los grandes nombres del deporte y podría abrirle oportunidades para enfrentar a figuras como Francis Ngannou, a quien desafió públicamente tras su victoria.
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¿Qué otros cubanos están destacando en deportes de combate a nivel internacional?
Además de Despaigne, otros cubanos están destacando en deportes de combate. Por ejemplo, Gustavo Trujillo ha consolidado su reinado en el boxeo a mano limpia, mientras que Geannis Garzón ha ganado medallas de oro en lucha. Estas victorias resaltan la presencia cubana en diversos circuitos de deportes de combate, demostrando su capacidad para competir al más alto nivel internacional.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.