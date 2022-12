Jaimanitas despide a familia cubana desaparecida en naufragio

Residentes del poblado habanero de Jaimanitas despidieron este viernes con emotivos mensajes a una familia cubana desaparecida en un naufragio reportado el pasado 16 de noviembre a 30 millas de la isla.

El matrimonio integrado por Thalia Morales Piloto (23 años) y Cosme Alfonso Borrero se lanzó al mar junto a sus dos niñas Ashley Paola Alvarez Piloto, de 3 años, y Nashley Alfonso Piloto, de 9 meses, y otras 15 personas, en un intento por emigrar hacia Estados Unidos.

Sin embargo, la víspera las autoridades cubanas habrían confirmado, al menos, el deceso de varios balseros en la embarcación: Silenay Cardoso Nubiola, 33 años; Amanda Vegas Cardoso, 16 años; Arturo Verdecia, 30 años; y la familia mencionada. Hasta el momento se ha reportado un solo sobreviviente.

La cubana Jennifer Ávila, cuñada de uno de los desaparecidos, afirmó que la hermana de Silenay Cardoso Nubiola confirmó ese listado luego de que las autoridades localizaran a las familias y les dijeran que estaban muertos. La abuela de las niñas también fue notificada, afirmó Madelín González, hijastra de la señora.

"EPD Prima. Ya eran muchos días de angustia y desesperación y esta notificación arrancó un gran pasado de cada uno de los que te conocimos. Siempre dijiste que no te lloraran, pero como no hacerlo. Te fuiste muy joven, casi ni pudimos compartir como se debía. Dejaste un enorme vacío. Thalia Piloto Morales no te olvidaremos #balserosjaimanitas16nov#", posteó en Facebook

Catherine A Rodríguez. Facebook

Una amiga de Thalía también posteó un emotivo mensaje, donde recuerda los momentos compartidos desde la infancia y un publica el video de un tatuaje en su honor.

"Te fuiste de aquí pero te llevo en mi corazón siempre. Nunca me olvidaré de ti Thalia Piloto Morales".

Taymí Gz. Facebook

"Se me fueron, ayer me lo dijeron y hasta hoy no lo quise creer. No he dormido, coño vieja Thalía, porque mi hermanita. La desesperación de este cochino país adonde los llevo, me dijiste "mami este añito de la niña se celebra diferente", pero mami así no lo quería. Hay cosas que el dinero no compra y es la sonrisa de tus bebés", posteó otra allegada de la familia.

Jennifer Marrero. Facebook

Yenisei Cabrera Fernández, hermana de uno de ellos, dijo a CiberCuba hace algunos días que el grupo partió en horas de la madrugada del miércoles 16 de noviembre de Jaimanitas y solo se había logrado localizar a una persona.

En la embarcación pesquera viajaban seis menores de edad. El sobreviviente contó que el bote se hundió a 33 millas de la isla, pasado el límite de aguas territoriales cubanas, porque "la derribó una ola" y él salió nadando en busca de ayuda. Asegura que dejó al resto con vida.

"El barco se empezó a hundir poco a poco y los dejó a todos juntos para pedir ayuda y después de un rato oyó gritos y vio unas luces, [por lo] que él piensa que ellos hayan sido rescatados", explicó Graciela del Río, quien asegura que varios de sus hijos iban en la embarcación, incluido el sobreviviente, que está detenido por las autoridades cubanas.

"Mi hijo pudo nadar y lo encontró otra embarcación y está ahora en Villa Marista bajo investigación", dijo la madre, quien solicitó el apoyo de la Guardia Costera estadounidense para buscar a los desaparecidos.

La Guardia Costera informó el 20 de noviembre que había recuperado a nueve personas tras un naufragio, de las cuales 1 murió, y se encontraba en la búsqueda de otros cinco migrantes, lo que dio esperanza a los familiares.

Dos días después suspendió la búsqueda y hasta el momento se desconoce si los rescatados formaban parte del grupo de balseros de Jaimanitas.

Más de 2,000 cubanos han sido interceptados en el mar por guardacostas estadounidenses desde el inicio del actual año fiscal, el pasado 1 de octubre, hasta la fecha. La cifra representa la tercera parte de los 6,182 interceptados durante todo el año precedente.

Thalía había cumplido sus 23 años en septiembre, y en su perfil de Facebook había posteado el meme de una mujer pensativa, supuestamente buscando en su memoria "qué otra cosa puede vender" para huir de la isla. El éxodo cubano también llevó a más de 224 mil personas a cruzar Centroamérica en el último año para llegar a la frontera de Estados Unidos.