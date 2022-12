La Diosa y El Negrito calientan la pista con el estreno de “Ya no me duele”

¡Se terminó la espera! La nueva colaboración de La Diosa y El Negrito está disponible desde este sábado en todas las plataformas digitales.

Como bien lo había prometido la cantante, “Ya no me duele” llegó para poner a bailar y disfrutar al máximo a los seguidores de ambos.

Desde su cuenta en Instagram, El Negrito había comentado a sus fans que este 3 de diciembre al mediodía lanzaban la canción y así fue.

“Corre para YouTube”, fue lo único que escribió La Diosa en su perfil en esa red social al anunciar el estreno.

El tema, disponible solo en audio, versiona en el estribillo uno de los temas más famosos de la cantante y compositora estadounidense Selena Quintanilla, “Como la flor”.

“Murió la flor, por tu traición, ya no hay amor, ya no eres tú / Ya me encontré, un corazón, que me envolvió y me enredé / Pero, ay ay ay ya no me duele”, dice la letra de la canción que presentan La Diosa y El Negrito.

En el canal de YouTube de la cantante cubana seguidores de ambos dejaron sus comentarios y opiniones sobre el estreno.

“Un éxito tras otro Diosa tu sí representas a las mujeres cubanas”; “¡Buen tema! Dios la bendiga y que sigan los éxitos!”; “Bella versión, me encantó, muchas felicidades”; “Espectacular tema. Les deseo éxito a los dos”; “Diosa tu talento es único. Y el público te adora. Este tema está que le ronca el mango”; “Muy buena la versión de la canción”, escribieron algunos.

Después del estreno de la balada romántica “Si te vas” el pasado noviembre, La Diosa prometió a sus fans que los pondría a bailar con su próximo estreno, ahora solo queda esperar y ver cuánta aceptación tiene entre su público.

En octubre último, La Diosa lanzó otra colaboración pero en esa oportunidad fue junto a El Micha, “Yo Por Aquí Tú Por Allá”.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.