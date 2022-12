René Arocha: “Gracias a Dios salí de aquella locura hace 31 años”

El lanzador cubano René Arocha, ex jugador de béisbol profesional residente en Estados Unidos, dio gracias a Dios por haber salido “de aquella locura” hace 31 años, según trascendió este sábado en una entrevista.

A propósito de la conversación sostenida con un periodista del sitio Pelota Cubana donde manifestó su postura acerca de la convocatoria de Cuba a los peloteros emigrados para participar en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, el lanzador derechista aseveró que no podrán convocarlo ni de carga bates porque ya perdió mucho “por culpa de ellos”.

Captura de Facebook / Rene Arocha

“Me he perdido de ver a mi única hermana por 31 años, no pude enterrar a mi madre hace dos años. Yo realmente les deseo que sean felices con su Revolución y con los recuerdos de su comandante”, dijo en Facebook este sábado el primer cubano en abandonar un equipo Cuba en Estados Unidos y que consiguió jugar durante cuatro años en las Grandes Ligas estadounidenses (MLB).

En la entrevista en cuestión, Arocha expresó que los cubanos exiliados deberían jugar con una Federación Cubana de Béisbol (FCB) libre, sin distinciones entre exiliados o residentes en Cuba, mientras tanto, dijo, no puede haber un equipo en la FCB.

Captura de Facebook / Pelota Cubana

Al preguntarle el redactor sobre las condiciones óptimas para que se conforme el team Cuba, Arocha argumentó que no no se efectuaría bajo ninguna condición.

“No puede haber condiciones porque donde hay condiciones no hay libertad. Una Cuba libre, un equipo de béisbol de cubanos libres todos, así es como deberían jugar los peloteros, todos. No se deberían llamar peloteros exiliados, de hecho, cuando no haya peloteros exiliados es que se puede hacer un equipo de la Federación Cubana de Béisbol”, reconoció ante el periodista Yusseff Diaz.

Para Arocha, la condición más importante para la existencia de un equipo de la FCB es la libertad y la justicia.

En su opinión, no es justo que convoquen para el Clásico Mundial a unos sí y a otros no, y que tilden a algunos de “desertores, como si fueran militares”.

“Entonces ‘los niños’ que mejor se portaron son los que hacen el equipo, los integrados. Cómo pasa en Cuba siempre, el que no está “supuestamente” integrado en Cuba no hace el equipo”, expresó.

Cuando no haya comunismo en Cuba, cuando sea libre y democrático el país, de verdad, espetó, podrá lograrse el equipo sin polarizaciones entre “traidores” o “exiliados”.

El propio pelotero contó que a propósito de sus declaraciones mucho amigos que apoyan el sistema político en la isla lo acusaron de anexionista y le pidieron que no mezclara la política con el béisbol pero una cosa influye en la otra, desde su perspectiva.

"Yo quisiera preguntarles a esos peloteros que van a representar a Cuba si ellos conocen a estas dos personas (Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero), y si saben el motivo por el cual están presos. También quisiera preguntarle a los fanáticos que dicen que representar a Cuba no es representar al gobierno, especialmente los que viven en la isla, si conocen a estas dos personas y el motivo por el cual están privados de su libertad en este momento. El día que ellos identifiquen a estas personas, que sepan que están presos por su pueblo, por su gente", contó Arocha.

A inicios de noviembre, el exjugador cubano declaró que el béisbol cubano atraviesa una de sus mejores etapas, como lo demuestra el éxito de tantos peloteros de la isla en las MLB y, en cambio, el béisbol que está en decadencia es el revolucionario.

La Federación Cubana de Béisbol (FCB) reafirmó su decisión de convocar a atletas insertados en ligas foráneas para encarar sus próximos compromisos internacionales y denunció "una campaña de desinformación, presiones y acosos" para sabotear las conversaciones con esos jugadores.

El presidente de la referida entidad, Juan Reinaldo Pérez Pardo, aseguró que se recurre a la difusión de noticias falsas con la finalidad de desmotivar e intimidar a los atletas interesados en ser parte del team Cuba para certámenes como el Clásico Mundial de 2023.