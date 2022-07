René Arocha: "Perdí mi familia por culpa del comunismo en Cuba"

El pelotero cubano René Arocha, ex jugador de béisbol profesional, confesó que el régimen cubano destruyó su familia cuando él decidió abandonar el Equipo Cuba.

"Dice mi tía que hace unos meses que no voy a visitarla. Ella tiene 84 años, tenía 53 cuando salí de Cuba. Mi mamá tenía 51 y ya no está, hace dos años falleció. Nada mi gente, seré culpable o no, solo creo que por culpa del comunismo en Cuba perdí mi familia", expresó Arocha en Facebook.

Facebook René Arocha

El destacado pelotero es recordado por los amantes del béisbol como uno de los mejores pitcher cubanos y el primero en abandonar el equipo nacional de la isla para convertirse en deportista profesional.

Este fin de semana Arocha envió un conmovedor mensaje a sus seguidores donde asegura que nadie sabe cómo se destruyó su familia cuando abandonó Cuba en 1991.

"Muchos de ustedes saben quién es René Arocha el pitcher de los Industriales y de los Cardenales de San Louis en Grandes Ligas, pero no saben exactamente lo que ha pasado él después que escapó del Equipo Cuba en 1991. Yo tenía una familia, la perdí después de tomar una decisión dura y difícil hace 31 años", confesó.

En su mensaje compartió un vídeo en que se ve hablando con su tía. La señora le trata con cariño y le dice que lo extraña, que hace muchos días que no la va a visitar. La anciana se muestra comprensiva, pero le pide que vaya a verla al menos de vez en cuando.

"Yo no quiero que vengas todos los días porque sé que tú no puedes, pero de vez en cuando tú puedes venir un día, porque la única familia que tú tienes aquí en Cuba, aquí en Regla, somos nosotros. Ya no hay más nadie", dijo la tía del pelotero en una videollamada con su sobrino.

"Yo tenía un abuelo que era mi padre ya que él biológico nunca asumió su rol. Tenía una madre, una hermana, una tía solterona que vivía para sus sobrinos. Hoy mi hermana en Cuba cuida de mi tía que tiene Alzheimer, pero todavía espera a que yo llegue", dijo. Confirmó también que hace 31 años que no puede abrazar a su hermana.

Arocha se mostró dolido, porque lleva más de 30 años sin que el gobierno cubano le permita estar con sus seres queridos y responsabilizó al régimen comunista de la destrucción de su familia. Su mensaje recibió centenares de interacciones y decenas de comentarios de cubanos exiliados en distintos lugares del mundo que han vivido y sufren aún, situaciones similares.

El pelotero aseguró que el Estado cubano le tiene prohibida la entrada al país. "El problema no es emigrar, el problema es que te vean como lo que no eres (...) terrorista tal vez, y no te dejen entrar nunca más porque alguien lo decidió así y puso un * en una computadora".

Arocha mantiene un postura contraria al régimen de la isla. En noviembre de 2021 aseguró que no quería regresar a Cuba mientras permaneciera “esclavizada” por el gobierno de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.

“Mis amigos, Cuba me duele, yo, como hombre libre alzo la voz por nuestra tierra secuestrada hace 62 años, la mitad de esos años no he podido verla, pero así de sometida no quiero”, dijo en sus redes sociales.

Ese mismo mes se estrenó en Miami el documental "René Arocha, el Jackie Robinson cubano", con motivo de cumplirse en 2021 los 30 años de su fuga del Equipo Cuba, durante un viaje a Estados Unidos, una acción que sirvió de inspiración a otros destacados jugadores que siguieron sus pasos.