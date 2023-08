Exlanzador René Arocha enciende nostalgias con foto de leyendas de Industriales

En medio del playoff donde Industriales batalla con Las Tunas por el título cubano de pelota, el otrora pitcher capitalino René Arocha ha publicado en su cuenta de Facebook una fotografía donde aparecen seis figuras históricas del equipo que actualmente residen fuera de la Isla.

Acompañada por un texto que reza “Todos de sangre azul”, la imagen muestra a las leyendas alrededor de un auto alegórico a la escuadra insignia del béisbol nacional, y en la misma, de izquierda a derecha, posan René Arocha, Osvaldo Fernández, Euclides Rojas, Agustín Marquetti, Pablo Miguel Abreu y Ángel Leocadio Díaz.

Curiosamente, todos integraron alguna vez el team Cuba y todos fueron lanzadores, exceptuando a Marquetti.

La publicación generó de inmediato una entusiasta reacción y fue comentada por personalidades del mundillo beisbolero insular y una amplia lista de fanáticos.

Por ejemplo, el reconocido entrenador de pitcheo José Manuel Cortina escribió "qué piquete", el narrador Andy Vargas aseguró que con ese grupo podía barrer "a Las Tunas en erl Latino", y el internauta Alain Mendiola se limitó a exclamar: "qué clase de historia en una foto".

Por si parte, Camilo Otero Motola dijo: "Coño flor y nata azul en los tiempos donde eran verdaderos leones, no quiero decir que los de ahora no sean auténticos leones pero ya la pelota nuestra desgraciadamente no es igual a la que jugaron ustedes".

Finalmente, cabe citar el comentario de Pedro Leonel Ordóñez Rodríguez, que empleó las mayúsculas para resumir su opinión: "¡¡¡CABALLOS DE BATALLAS!!! ¡¡¡CABALLEROS VENCEDORES!!! ¡¡¡CUBANOS LIBRES!!!".