Cubanos reaccionan a teleclases de inglés para niños en la isla: “Ni los ingleses entienden”

Usuarios de las redes reaccionaron estupefactos ante las teleclases de inglés que imparten dos profesoras cubanas a niños de la enseñanza primaria en la isla.

Tras la difusión en Facebook, Twitter y YouTube de fragmentos de las teleclases de las maestras, numerosos internautas apuntaron el “particular” acento inglés con que enseñan ese idioma a los pequeños.

En general, dijeron estar confundidos porque no les quedó claro si las profesoras intentaban enseñar el idioma inglés o un dialecto derivado de esa lengua.

“¡MÍRALO COMPLETO! El inglés "a lo cubano" que se enseña en las teleclases a los niños en Cuba! Y eso qué co… es? And what the hell is that?”, comenta el usuario que compartió este lunes en Facebook fragmentos de las teleclases, y que se identifica como Miguel Ángel Ruano Sánchez.

“O más nadie quería el trabajo o estas se ofrecieron de primera, dando su paso al frente cuando se necesita (frase trillada). Debería haber alguien revisando y asesorando, y con la capacidad necesaria para darse cuenta de que si estas son las profesoras, cómo saldrán los estudiantes. Lamentable todo”, apunta un usuario en YouTube, donde igual se difunden fragmentos de estas teleclases en inglés.

“Es una falta de respeto al estudiantado la pésima pronunciación de estas profesoras… Dios mío, lo nunca visto”; “¡Me duelen los oídos de escucharlas!; “Ni los ingleses entienden ese inglés de esas dos mujercitas”; “Ayyy y yo que pensé que les iban a enseñar ruso ahora”, son otras de las reacciones de los usuarios sobre las enseñanzas de las dos profesoras.

“Entiendo que hasta cierto punto sea lento y casi traducción, palabra por palabra, porque es una clase audiovisual, pero se pasaron de correctas las muchachas…”, dice un internauta en Facebook.

En Twitter un usuario comenta que sintió pena ajena al escucharlas. “Siento vergüenza… A mí me da miedo hablar inglés y esa gente hace ese papelazo a tan alta escala”, comentó.

Asimismo, en esta red el periodista independiente Norge Rodríguez, director del portal informativo Yucabyte, hace una comparación entre las profesoras que impartieron las clases de inglés durante el 2021 a los niños en Cuba y el profesor que hace unos años atrás impartía esos contenidos en los programas educativos “Universidad para todos”.

“Esto es un fragmento de una teleclases cubana de inglés. ¿Qué está pasando? Esto llegó a miles de hogares en 2021…”, refiere el mensaje de Rodríguez, quien también comparte fragmentos de las clases de “Universidad para todos”, con una pronunciación impecable del profesor, quien ahora trabaja en una organización para la educación bilingüe en Estados Unidos.

No es la primera vez que los cubanos reaccionan ante los contenidos educativos que se imparten por medio de la Televisión cubana en la isla.

En marzo de 2021, un profesor de inglés en Universidad Central "Marta Abreu" de Villa Clara, alertó sobre las faltas de ortografías que aparecían en las teleclases que consumen los niños en la Isla.

"Por favor revisen la ortografía de los teleprofesores antes de poner cosas como esta en la televisión educativa", apuntó en las redes el profesor Víctor Manuel Alonso Surí.

También a finales de 2020 otra teleclases de Historia de Cuba para niños de quinto grado causó revuelo entre los usuarios de las redes.

En esa ocasión la teleclase se viralizó por la igual similitud entre la realidad actual del país y la que vivían los cubanos después de la Guerra de los Diez Años, que tuvo lugar entre 1868 y 1878.

El profesor exponía que en esa época los cubanos no decidían sobre el destino de su patria y que no podían opinar sobre las medidas que las autoridades imponían al país, y que la situación económica del pueblo era muy grave.

Las aseveraciones no pasaron inadvertidas para los usuarios de las redes, quienes consideraron en serio y hasta en broma “que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia”.