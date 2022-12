Luis Fonsi: Las cinco canciones que más disfruta interpretar en vivo

Los fans de un cantante siempre eligen temas que son sus favoritos, pero también los artistas tienen los suyos propios y Luis Fonsi es uno de ellos. El cantante puertorriqueño confesó cuáles son las canciones que más disfruta interpretar en vivo y de seguro muchos coincidirán con él.

En un video publicado en su perfil de Instagram, el boricua compartió este detalle de su carrera musical con todos sus seguidores.

“La número uno “Se supone”, es una canción súper romántica y la gente como que se vive mucho ese romanticismo”, comenzó a enumerar el cantante. Este tema fue lanzado en 2011 como parte del álbum Tierra Firme.

Entre los preferidos por el artista también está otro que habla de amor y es nada más y nada menos que “Aquí estoy yo”, el segundo sencillo del disco más exitoso de Fonsi, Palabras del silencio, a su juicio una canción que lo emociona mucho.

No podía faltar en esta selección uno de los títulos más populares del cantante y que marcó un momento importante en su carrera. “`¿Quién te dijo eso?´ me trae lindos recuerdos cada vez que canto esa canción”, confesó Fonsi en el video.

Dejando de lado lo romántico y buscando algo más movido, el cuarto puesto fue para “Échame la culpa”, su colaboración con Demi Lovato, según Fonsi “porque es una fiesta, porque es un carnaval, porque pone a la gente a bailar”.

El quinto lugar, y no menos importante, fue para un tema que le dio la vuelta al mundo y que se ganó el favor del público, “Despacito”, su junte con Daddy Yankee.

“Una canción que no me cansaré de catar y que todavía me trae, y yo creo que por el resto de mi vida, me va a traerá hermosos recuerdos de algo muy especial que viví y cada vez que la canto la gente se emociona mucho y eso es lo que uno quiere, conectar con la gente”, afirmó el artista.

Después de compartir su lista, Luis Fonsi pidió a sus seguidores en Instagram mencionar las suyas, y aunque muchos coincidieron con que fue una muy buena selección, para otros quedaron fuera títulos como “Llueve por dentro”, “Aunque estés con él”, “Quisiera poder olvidarme de ti”, “Te vas”, “Calypso” y muchísimas otras.

También hubo algunos followers que se declararon fanáticos totales de Fonsi e incapaces de elegir alguna canción sobre otra.

El pasado noviembre Luis Fonsi celebró, a través de Instagram, los ocho mil millones de reproducciones en YouTube que ha acumulado “Despacito” desde su estreno en 2017, lo que la ha convertido en una de las canciones más escuchadas en esa plataforma.

Recientemente, el puertorriqueño también desveló cuáles son sus cinco colaboraciones soñadas en las que figuran artistas como Alejandro Sanz, Marc Anthony y Laura Pausini.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.