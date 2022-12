Cubano pide tolerancia para recién llegados a Miami: "Hay que darles tiempo a que se asienten"

Un cubano residente en Miami pidió a cubanos que critican a ciudadanos recién llegados de la isla, que sean tolerantes con sus compatriotas y que les den un tiempo para que se asienten y pierdan costumbres que ahora parecen chocantes pero que son imagen de lo que vivieron y aprendieron en su país de origen.

“Las calles están llenas de moticos, los supermercados están llenos de gente hablando por Facetime, están las calles llenas, hay colas donde quiera, qué chusmería hay. Esos son los comentarios que hay sobre los recién llegados. Están por las calles sin seguro, en carros y todo eso es verdad..”, describió William Tejeda al inicio de un video de TikTok que se viralizó en pocas horas.

Sin embargo a continuación Tejeda -que se hace llamar el Poeta de TikTok- planteó una interrogante, al tiempo que pidió ponerse en el lugar de los otros.

“¿Qué van a hacer todos esos muchachos?, sin un permiso de trabajo, aunque sea temporal, hay muchas trabajando por la izquierda, sin aportar taxes, sin aportar nada, y ahora un padre que tenga sus hijos y deba salir a moverse ¿no va a agarrar una motico y se va a mover? Ellos tienen que moverse en algo”, dijo.

“Que nos molesta, que nos asusta, sí, es verdad, pero hay que ser tolerantes, hay que esperar, que esto se asiente”, añadió.

Tejeda recordó que en 1980, cuando el significativo movimiento migratorio de El Mariel mandaron a Florida en barcos junto a familias decentes a “cientos de locos y cientos de presos y delincuentes”, pero subraya que el tiempo fue poniendo a cada uno en su sitio.

“Los presos para la cárcel, los locos para el manicomio o muertos, y otros se tranquilizaron”, indicó, y auguró que ahora todo también se acabará tranquilizando.

“¿Qué esperaban que pasara con una inmigración de más de 200 mil cubanos de una vez, en apenas unos meses? Ellos traen su cultura, traen lo que heredaron desgraciadamente de ese régimen que hay en Cuba y lo traen aquí”, subrayó.

William Tejeda llamó a educar a los cubanos recién llegados con un buen ejemplo, e instó a no discriminarlos porque si no solo se unirán entre ellos y no aprenderán nunca ni tendrán la posibilidad de integrarse verdaderamente.

“Cuando están unidos entre ellos aprenden muy poco sobre la realidad de aquí. Al vago no hay que ayudarlo, al cara de guante tampoco, pero a la gente decente sí, que he conocido varios ya”, acotó, al tiempo que subrayó que hay mucha gente decente desesperada buscando qué hacer, lo mismo de jardineros que pintando casas.

“¿Te molestan las moticos?, pues múdate de Estado porque nos vamos a demorar un buen tiempo con las moticos”, concluyó.

En los cientos de comentarios que generó su publicación, muchos se mostraron de acuerdo con él, aunque otros insistieron en que en Florida hay leyes que hay que respetar y que no se puede ir a lo loco.

Varios internautas llamaron a no olvidar que, muchos de los que ahora critican, hicieron lo mismo en su momento.