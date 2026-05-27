Asesor de congresista Carlos Giménez dice que Marco Rubio tiene poder real para cambiar Cuba

Rey Anthony, jefe de gabinete del congresista cubanoamericano Carlos Giménez, afirmó que el secretario de Estado Marco Rubio tiene poder real para transformar la política de Estados Unidos hacia Cuba y que la administración Trump está aplicando con rigor leyes que gobiernos anteriores ignoraban.

"Tenemos a uno de los nuestros, al secretario de Estado Marco Rubio, ocupando el tercer puesto más importante de la potencia más poderosa del mundo, y es el que está determinando, dibujando toda la política de Estados Unidos en contra de la dictadura y a favor de nuestro pueblo, de nuestros hermanos dentro de la Isla", declaró Anthony en una entrevista a CiberCuba.

El asesor, nieto de cuatro exiliados cubanos de Pinar del Río nacido en Miami, subrayó que la diferencia con administraciones anteriores no radica en nuevas leyes, sino en la voluntad de cumplirlas: "Se están aplicando las leyes que siempre han existido, pero administraciones de turno no las aplicaban al pie de la letra. Esta administración sí lo está haciendo".

En ese marco, Anthony rechazó que las recientes detenciones de familiares de funcionarios del régimen cubano en territorio estadounidense sean gestos simbólicos.

"Estos esbirros, estos familiares que se beneficiaron de la humillación y de la represión de nuestros hermanos dentro de la isla, no iban a venir a Estados Unidos a vivir en impunidad, a jubilarse, a recibir sueldos y beneficios gubernamentales a costillas de nuestro exilio. Eso es inaceptable", afirmó.

Entre los casos más recientes figura el de Alina Rosales Aguirreurreta, presunta hija del general Ulises Rosales del Toro, detenida hoy por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en el sur de Florida, y la hermana de Ania Guillermina Castro, general de brigada al frente del conglomerado empresarial GAESA.

Anthony también confirmó que existen más detenciones no publicadas, lo que sugiere que las acciones conocidas son solo una parte del operativo en curso.

El asesor destacó además el peso político específico de los tres congresistas cubanoamericanos republicanos -Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart- en un Parlamento donde el Partido Republicano tiene una mayoría de apenas tres votos.

"Para aprobar leyes decisivas y tomar una que otra decisión, tienen que contar con los votos de ellos. Y si hay algo que no van a negociar, es la libertad de Cuba", señaló.

Ese equilibrio legislativo, según Anthony, convierte a esos tres legisladores en actores determinantes para cualquier medida que afecte a la isla, y explica en parte la firmeza de la postura actual de Washington.

Rubio, quien envió un mensaje al pueblo cubano ofreciendo una nueva relación condicionada a reformas democráticas y elecciones libres, ha calificado al régimen de "Estado fallido" y mantiene una línea de máxima presión desde que asumió el cargo en enero de 2025.

Anthony cerró su intervención con una declaración sobre lo que impulsa a quienes trabajan en este esfuerzo desde Washington: "Lo que nos alimenta, lo que nos motiva, es ver todas las noches y todos los días, a lo largo y ancho de Cuba, a ese pueblo movilizado en la calle exigiendo sus derechos".