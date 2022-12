Actor cubano Orlando Fundichely: “Perú es más grande que un comunista corrupto”

Orlando Fundichely (i) y Pedro Castillo (d) Foto © Collage Instagram/Orlando Fundichely- YouTube/screenshot-TVE

El actor cubano Orlando Fundichely, quien residió durante muchos años en Perú, se mostró complacido por la destitución de Pedro Castillo como presidente de la nación sudamericana, a quien calificó de “comunista corrupto” que seguía los pasos del régimen de la isla.

“El Perú es más grande que un comunista corrupto que intentó seguir el libreto de La Habana, que intentó tomar el poder absoluto para delinquir con ilimitada impunidad. ¡Viva el Perú, carajo!, escribió en Instagram el artista, cuyas dos hijas son peruanas.

En el apartado comentarios a su publicación, varios internautas peruanos agradecieron a Fundichely su apoyo en la actual situación política que vive ese país.

“No vamos a permitir que en Perú hagan como en Cuba o Venezuela, este es el principio de la caída de estos socialistas en Latam… viva el Perú”, escribió una usuaria de la citada red social.

“Gracias, Orlando, por querer a Perú, tú más que nadie, que viviste en un país comunista, sabes bien esto y nadie te puede meter cuento. Abajo el comunismo”, comentó otra internauta.

No obstante, tampoco faltaron los que aclararon que Pedro Castillo no exactamente “comunista”, aunque coinciden en que su gobierno era fallido.

No es la primera vez que Fundichely se pronuncia contra Castillo, en enero de este año el actor -quien estuvo durante 15 años casado con la actriz peruana Karina Rivera- aclaró al entonces presidente de Perú que en Cuba hay una cruel dictadura.

El incidente se dio a propósito de una entrevista en la que el mandatario se negó a condenar a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Ante la pregunta de Fernando del Rincón a Castillo sobre si en Cuba hay una dictadura, el presidente respondió 'Pregúntenle a un cubano'. Bueno, como cubano le digo que SÍ, que en Cuba hay una cruel dictadura que encarcela a todo aquel que levante su voz de libertad”, escribió Fundichely enTwitter.

El artista, que salió de Cuba en 1994, vivió durante más de una década en Perú e incluso tiene nacionalidad peruana.

Tras su divorcio de Karina Rivera, "Suchel" -como lo recuerdan todavía muchos por su personaje en la serie Día y Noche-, trasladó su residencia a Florida, aunque su amor por la nación sudamericana ha permanecido.

“El Perú no solo es mi segunda patria, me dio la familia, las dos cosas más bellas: mis hijas, mis amigos, vine por seis meses y me quedé [...] Ya yo tengo de andino”, dijo en una entrevista en 2020.

El Congreso del Perú destituyó este miércoles a Pedro Castillo como presidente, luego de que previamente este anunciara la disolución de la entidad legislativa y declarara el Estado de Excepción.

Horas más tarde, ante un caos político que acabó con la detención de Castillo, la hasta ahora vicepresidenta, Dina Boluarte, se hizo cargo de la presidencia del país.