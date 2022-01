Actor Orlando Fundichely responde a presidente de Perú: "En Cuba hay una cruel dictadura"

Orlando Fundichely y Pedro Castillo Foto © Facebook/Orlando Fundichely - Presidencia de Perú

El popular actor cubano Orlando Fundichely dijo al presidente de Perú, Pedro Castillo, que en Cuba hay una cruel dictadura, a propósito de una entrevista de CNN al mandatario en la que se negó a condenar a los regímenes de la isla, Venezuela y Nicaragua.

“Ante la pregunta de Fernando del Rincón a Castillo sobre si en Cuba hay una dictadura, el presidente respondió 'Pregúntenle a un cubano'. Bueno, cómo cubano le digo que SÍ, que en Cuba hay una cruel dictadura que encarcela a todo aquel que levante su voz de libertad”, escribió el artista en su perfil de Twitter.

El tuit de Fundichely generó una amplia interacción con los usuarios de la red social, que dejaron más de 19 mil “me gusta” y han retuiteado más de cuatro mil veces el comentario.

“Que horrible que los cubanos, venezolanos y otros amigos de Latinoamérica tengan que abandonar su hogar por el comunismo y el socialismo, que traen hambre y destrucción al pueblo que dicen defender, mientras ellos se hacen millonarios”, escribió una internauta.

“Eso sucede cuando se tienen todos los poderes tomados, medios de comunicación a merced del dictador, maltrato al opositor, crímenes de lesa humanidad, desprecio por los derechos humanos. Eso también lo vivió Perú con Alberto Fujimori y su fujimorismo”, afirmó otro usuario.

El artista cubano, que salió de su país en 1994, vivió durante varios años en Perú e incluso tiene nacionalidad peruana, según afirmó el periódico Diario Correo al reseñar la respuesta de Fundichely al actual presidente.

“Cabe recordar que Orlando Fundichely es un duro crítico del régimen de su país natal. En julio del año pasado arremetió contra Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, luego que llamó a los 'comunistas' a salir a las calles para enfrentar al pueblo cubano que se encuentra protestando por su libertad”, señaló el medio de prensa.

“Mi profesión se la debo a mi madre y aun si la hubiera estudiado en Cuba no tendría ninguna deuda con el gobierno, pues bastante mísero era el salario que te pagaban para tener que agradecer la 'educación gratis'”, dijo Fundichely en una publicación en Facebook a pocos días de las protestas masivas del 11J.

En la actualidad, la hija menor del también conductor y productor, Luciana, reside en Perú. En octubre de 2021 la adolescente estuvo de visita en Miami para pasar unos días con su padre.

“Ensayé la mejor de mis sonrisas pero por más que traté, no lo logré. Hoy se me va un pedazo de mí. Hoy se termina un mes y algo junto a mi princesa gigante por estos lares, y el avión que la llevará de vuelta a la bella Lima ya está a punto de recogerla”, escribió el actor cuando la joven regresó a su país.

“Papi, como siempre, estará contigo dónde quiera que estés. Solo quiero confesarte que he hecho una pequeña trampa, he escondido un pedacito de mi corazón en tu equipaje para que siempre me tengas presente. Solo hago lo que tú hiciste conmigo desde el día en que naciste. Te amo y siempre te amaré”, agregó el artista en su emotivo mensaje de despedida.

En 2020, Fundichely aclaró en una entrevista las razones por las cuales había salido de Cuba. Contó que su madre, la primera actriz Doris García, se encontraba hospitalizada en una ocasión y cuando él la visitó le pidió algo de comer porque apenas había ingerido alimentos ese día. “¿De qué me valía tener toda la fama y no podía alimentar a mi mamá?”, comentó entonces el actor cubano, quien asegura que ese día supo que su salida del país era inminente.

Sobre el tiempo que pasó en Perú ha dicho que junto a Cuba, ese país es uno de sus grandes amores. “El Perú no solo es mi segunda patria, me dio la familia, las dos cosas más bellas: mis hijas, mis amigos, vine por seis meses y me quedé. Uno ya quiere el país el día que se ve buscando las noticias del país. Me pasaba que me iba a Miami, y buscaba los medios de Perú para enterarme lo que ocurría aquí. Ya yo tengo de andino, de todas maneras”, dijo en otra oportunidad.