Prensa oficialista comparte testimonios de balseros cubanos y culpa a EE.UU. del éxodo

La prensa oficialista cubana publicó varios testimonios de balseros repatriados, en un intento por negar que las causas de la emigración ilegal hacia Estados Unidos respondan a motivos políticos.

El programa "¿Por qué emigran los cubanos?", del portal Cubadebate, ha intentado en sus dos entregas de normalizar el actual éxodo en la isla. Esta vez preguntó a los migrantes sus razones para arriesgar su vida en el mar, y ante sus respuestas los entrevistadores insistían: "Ah, te vas por las condiciones y cuestiones económicas".

Uno de los repatriados contó que el día de emprender la travesía el grupo que viajaría con él llevó las tablas, las recámaras y los remos hasta un montecito cercano; y allí armaron la embarcación.

"Luego nos subimos al mar pero el segundo día no avanzábamos nada. Estábamos muy cansados y quemados por el sol. Entonces prendimos una vela, porque el avión [de la Guardia Costera] nos pasaba por arriba y no nos veía, cuando prendimos la vela enseguida llegaron los guardacostas", relató.

Un representante del régimen le pregunta que cuál era su deseo: "Yo quería seguir dando remo por ahí para allá, pero los demás estaban muy cansados. Me fui a trabajar, tener un futuro, darle más a mi hija y la situación aquí se ha puesto muy difícil, el tema de la corriente, los apagones, todo ha subido mucho de precio", explicó.

Otros migrantes afirmaron que "la juventud en todos lados está hablando de irse", y que "me fui para ayudar a mis padres, aquí todo se ha puesto difícil, todo lo que vas a comprar es con dólar y yo no tengo dólar. Si vas a la shopping es con dólar y si no vas no hay nada. Las personas que viven de 50 pesos que les manden de allí afuera, pero yo no tengo quien me mande nada. Yo me fui para buscar esos dólares para mandarles a ellos".

Desde el pasado 1 de octubre la Guardia Costera estadounidense ha detenido a casi 3000 cubanos en el mar, una cifra que a dos meses de iniciado el Año Fiscal 2023 es casi la mitad de los interceptados en el periodo anterior (6,182).

Los números hablan de una crisis migratoria sin precedentes en la isla, pues por la frontera terrestre también arribaron a EE.UU. el pasado año fiscal 224,764 cubanos.

El éxodo se disparó tras las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, y la posterior represión del gobierno contra quienes salieron a las calles. Asimismo, está abonada por políticas económicas del régimen como la llamada Tarea Ordenamiento, que estableció la dualidad monetaria para la compra de productos básicos e incrementó la inflación hasta en un 700 %, en un contexto de escasez de alimentos y artículos de primera necesidad.

Sin embargo el régimen insiste en culpar a las políticas estadounidenses, muchas de las cuales están vigentes desde la década del 60, de la crisis migratoria actual.

En el primer programa de Cubadebate el director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, José Ramón Cabañas, afirmó que "el flujo migratorio pudo haber seguido siendo normal si Estados Unidos no hubiera implantado el bloqueo", una política implantada el 7 de febrero de 1962.

El analista quiso equiparar los movimientos migratorios de cubanos antes del 59 con los actuales, y sostuvo para ello que serían similares de no haberse implementado el embargo estadounidense.

Antes de 1959 vivían en la isla cinco millones de cubanos y 125,000 residían en Estados Unidos. Ese flujo del 2,5% de la población cubana resulta incomparable con el 18% actual, pero el funcionario insistió que era "culpa del bloqueo" y de la Ley de Ajuste Cubano, aprobada en 1966.

El pasado 1 de noviembre el Gobierno cubano volvió a lavarse las manos sobre el asunto, cuando un alto oficial del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba achacó al gobierno de Estados Unidos y a la Ley de Ajuste Cubano toda la responsabilidad de la actual crisis migratoria.

El primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del MININT, dijo que el éxodo cubano es un problema que el Gobierno trata con madurez, transparencia y sin manipulación. Su comentario causó indignación a pocos días del hundimiento de una lancha de migrantes por parte de las tropas guardafronteras cubanas, y donde murieron al menos siete personas.