Carlos Otero felicita a su hijo Julio César por su 23 cumpleaños

Julio César, uno de los hijos de Carlos Otero, celebró una nueva vuelta al Sol este 7 de diciembre, una fecha que su padre no pasó por alto.

El popular presentador y conductor cubano radicado en Miami, compartió en su perfil de Facebook una felicitación para el cumpleañero.

“Mi hijo Julio César cumple 23 años. Tu mamá, tus hermanos y yo te deseamos siempre miles de bendiciones. ¡Felicidades!”, escribió Otero en un post en esa red social junto a una foto de su hijo.

Miles de seguidores del presentador reaccionaron a la publicación y en los comentarios dejaron sus mensajes para el joven.

“Felicidades a tu bello príncipe”; “Muchas felicidades para tu bello niño, que Dios le conceda mucha salud, amor, unión, paz, prosperidad”; “Felicidades, lindo como papá, no por gusto tiene nombre de emperador, que cumplas muchos más”; “Hermoso igual que su padre, siempre con una sonrisa bendiciones. Muchas felicidades”, escribieron algunos.

Julio César es el menor de los tres hijos del presentador cubano. También tiene a Alejandro y a su primogénito que todavía reside en Cuba.

El joven llegó a Estados Unidos a través de la frontera con México junto a sus padres y su hermano, con solo ocho años.

La pasión por el mundo de la televisión y las cámaras le viene en la sangre, pues estudió Actuación en la New World School of the Arts.

En 2017 ganó el Premio como Mejor Actor Infantil en los Premios Teatro. Un año después firmó un contrato con Telemundo para ser actor de telenovelas y debutó como presentador en el programa TN3 de la cadena América TeVé que conduce su padre desde hace algún tiempo.

En 2021 Carlos Otero presumió orgulloso del nuevo proyecto cinematográfico de su hijo en Hollywood.

Con anterioridad, Otero ha referido que cuando ve las oportunidades y todo lo que pueden disfrutar sus hijos y la libertad que tienen en Estados Unidos siente que emigrar “valió la pena”.

