Hijo de Carlos Otero participará en proyecto cinematográfico en Hollywood

Julio César y Carlos Otero Foto © Instagram / Carlos Otero

El hijo de Carlos Otero, Julio César, emprendió rumbo a Hollywood para participar en un proyecto cinematográfico, compartió orgulloso el presentador en sus redes sociales.

"Mi hijo Julio César rumbo a Hollywood para proyecto cinematográfico. ¡¡Felicidades hijo, entrando a lo grande!!", escribió Otero junto a una fotografía de su hijo.

Inmediatamente, los seguidores del presentador cubano celebraron el éxito de su hijo.

"Wow Dios lo bendiga, lo ayude y lo guíe!! Éxitos", "Muchas felicidades y grandes triunfos", "Felicidades, belleza tiene y talento también", "Felicidades, Carlos, pero tu hijo logrará todo lo que se proponga", "Guapo y simpático. Éxito Julio César. Saludos desde Puerto Rico", comentaron algunos internautas.

Cuando tenía 18 años, Julio César Otero firmó un contrato con la cadena Telemundo para ser actor de telenovelas. Poco antes había ganado el Premio como Mejor Actor Infantil en los Premios Teatro 2017.

Ese mismo año, el hijo menor del presentador incursionó en la conducción televisiva en el programa TN3 de la cadena América TeVé, espacio que comparte su padre con la presentadora venezolana Mónica Pasqualotto.

El menor de los Otero estudió Actuación en la New World School of the Arts. Julio César llegó a Estados Unidos con 8 años, por la frontera, junto a su madre, su padre y su hermano Alejandro.

