Yordenis Ugás recuerda su vida en Cuba: "Quería dinero para comprarle un televisor a mamá"

Yordenis Ugás en Cuba Foto © Instagram Yordenis Ugás

El campeón mundial de boxeo profesional Yordenis Ugás recordó su vida en Cuba y dijo que durante mucho tiempo soñó con comprarle un televisor a su mamá.

Ugás compartió en Instagram un video de los tiempos en que vivía en Cuba, en la mayor humildad. Contó que estaba lleno de sueños y que se dedicó desde pequeño a pelear duro para conseguirlos.

"Quería dinero para comprarle un televisor y un ventilador a mi mamá. He sido una bendición para mi familia. Dios sabe lo que hacía cuando me sacó de donde estaba. Hoy he podido ayudar a muchos de mis amigos, pero también he podido comprarle una casa a mi hijo, a mi mamá, a mi mujer", dijo el boxeador.

Explicó que sus logros se deben a una fórmula que aplica en su vida: "trabajo duro y dedicación". Eso es lo que le ha permitido cumplir sus metas en la vida.

"Era un niño con sueños. Hoy 20 años después, gracias a Dios he cumplido algunos, pero también miro la vida muy diferente", confesó el púgil cubano.

Entre las cosas que han cambiado en él mencionó la forma de buscar el amor. "Quería una novia linda, pero no necesitas una novia ni mujer linda, necesitas una mujer inteligente, que te respete, te ame y tu ames, eso la hará linda", comentó a sus seguidores.

Ugás es uno de los deportistas cubanos más populares en el exilio. Se ha centrado en su carrera profesional, pero no ha dejado de lado el activismo, es un ferviente defensor de la libertad de Cuba.

Ha llevado el eslogan "Patria y Vida" hasta a sus combates más famosos como en la histórica pelea frente al boxeador profesional filipino Manny (PacMan) Pacquiao a quien derrocó en 2021 y se convirtió en el supercampeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

"No soy famoso, me considero un cubano más dentro de este exilio, que es un orgullo y un ejemplo de superación y lucha para muchos de mis hermanos cubanos", dijo el boxeador este viernes.

Ugás señaló que "la Libertad de poder crecer y superarse" fue lo que marcó verdaderamente un punto de cambio y de evolución en él. Deseó lo mismo a todos los peleadores y deportistas jóvenes cubanos.

En abril Milagros Hernández Hechavarría, madre de Ugás, mostró el respeto y amor que siente por su hijo, Salió a defenderlo ante ataques de la televisión cubana, tras su derrota contra el boxeador Errol Spence.

Milagros denunció todas las injusticias que sufrió Ugás en Cuba por parte de las autoridades del INDER y dijo que en la actualidad su hijo es un ganador.

"Llegó a USA y triunfó. ¿Ugás es un perdedor? ¡Es un ganador! (...) Yo no tengo que agradecer nada al gobierno. Sí a la escuela cubana de boxeo y a sus entrenadores. A mi niño el INDER no le dio carro, ni casa, ni artículos, ni nada", dijo la madre de Ugás.

En octubre el campeón cubano mostró el exterior de su vivienda en redes sociales. Nada tiene que ver con su humilde hogar de Cuba, pero el dinero no lo ciega. Asegura que cada piedra de su casa actual fue levantada a base de esfuerzo.

"Que Dios bendiga siempre mi hogar. Cada piedra ha sido construida a base de trabajo, sudor y sangre", dijo el boxeador cubano, radicado en Las Vegas.