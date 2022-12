Decomisarán medios de transporte a conductores con violaciones reincidentes en Camagüey

Accidente de tránsito en Camagüey Foto © ACN/Rodolfo Blanco Cué

A los conductores con violaciones reincidentes en Camagüey se les decomisarán sus medios de transporte, según autoridades del Ministerio del Interior (MININT) en esa provincia.

En un primer momento se realizará el apercibimiento con los conductores que infrinjan la Ley 109 del Código de Seguridad Vial y, en el caso de los reincidentes, se les decomisará el medio de transporte, apuntó este jueves en el oficialista Adelante el jefe de la Unidad Provincial de Tránsito, Rafael Torres Molina.

También dijo que el rigor de la medida tiene el propósito de prevenir lamentables accidentes de tránsito, fallecidos y lesionados, a partir del incremento de esos hechos durante diciembre en ese territorio.

Asimismo, apuntó que el exceso de velocidad, el irrespeto al derecho de vía, la ingestión de bebidas alcohólicas, no usar los accesorios de seguridad y el desperfecto técnico de los vehículos, son principales causas de accidentes en Camagüey.

Además, llamó a extremar la disciplina vial en estos días finales del año, en los que suelen ocurrir trágicos incidentes viales, con pérdidas materiales y de vidas humanas.

Añadió, que los vehículos que no presenten la documentación requerida, serán trasladados a los depósitos Camilo Torres, y el ubicado en el reparto Las Mercedes de la ciudad cabecera.

Torres Molina puntualizó que se consideran violaciones, la circulación por las calles de equipos que no dispongan de la licencia de conducción requerida para su categoría; el movimiento de cocheros en los horarios prohibidos; no usar casco protector en motores y ciclomotores, y no contar con la homologación en el caso de los llamados riquimbilis.

A finales de noviembre, tres personas resultaron lesionadas después que el camión de pasajeros en el que viajaban cayera desde un puente en Camagüey, y otras tres fallecieron en un accidente ocurrido en la carretera de Nuevitas.

De enero a septiembre de 2022 ocurrieron en Cuba 7,302 accidentes de tránsito, con un resultado de 507 fallecidos y 5,498 lesionados.

Las cifras constituyen un aumento en relación con igual periodo del año anterior en los tres indicadores: 1,690 accidentes más, 157 muertos más y 1,798 heridos más que los reportados entre enero y septiembre de 2021.