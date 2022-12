Jacob Forever está de estreno: “No te haga el tanke” ya disponible en todas las plataformas

Semana de estreno para los fans de Jacob Forever. Cuando faltan solo unas semanas para el lanzamiento de su próximo álbum, el reguetonero ha decidido calmar las ansias de sus seguidores con un nuevo tema para ir calentando la pista.

“`No te haga el tanke´ disponible en todas las plataformas digitales mi gente”, anunció el artista en su perfil de Instagram, con un video desde su auto cantando una parte del tema.

La canción vino acompañada de un videoclip en el que se ve a Jacob montando bicicleta por las calles y jugando dominó con colegas del barrio.

“Quiero saber si tú estás pal play / Acaba de botarte que te voy a comer con qué / Acaba de botarte no me des muela, que no me sirve tu talla / Acaba de botarte, cógelo suave, que te hace daño la raya / Acaba de botarte”, dice el estribillo que Jacob pretende pegar en las siguientes semanas.

Los fanáticos del reguetoneros compartieron sus opiniones sobre el tema en el canal de YouTube de Jacob. “Hermano desde Cuba te sigo y siempre te voy a seguir. Lo más impresionante de tu carrera es tu talento personal”; “A ellos se les olvida que tú eres el inmortal fuego”; “Lo mejor de lo mejor”; “Creo que eres lo más grande del reguetón de Cuba”; “Estás duro bro sigue así diferente a todos”, escribieron algunos.

Todo parece indicar que la canción será uno de los temas incluidos en el disco, Tamoarriba, que estrenará Jacob Forever este 21 de diciembre, día de su cumpleaños.

No obstante, mientras llega el álbum, el cantante sigue lanzando temas para ganarse aún más a su público.

El pasado noviembre, Jacob se unió a Alain Daniel para el estreno de “La Lista” y también a Los Yakuza y El Comendador con el tema “Bella y Bestia”.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.