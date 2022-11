Jacob Forever de estreno junto a Los Yakuza y El Comendador: "Bella y Bestia"

Jacob Forever en videoclip de "Bella y Bestia" Foto © YouTube / Los Yakuza

Jacob Forever está de estreno a ritmo de salsa. El reguetonero se unió en esta oportunidad al dúo cubano Los Yakuza y al cantante El Comendador para lanzar un remix del tema de este último “Bella y Bestia”.

Aunque El Comendador estrenó esta canción el pasado julio, ahora los cuatro artistas la retoman haciendo destacar su ritmo y aportándole cada uno su sello personal.

“Ya está disponible esta belleza de tema en todas las tiendas y plataformas digitales, en la biografía el link de YouTube para que vean esta película, gracias a Jacob Forever por darnos su apoyo y confianza”, se lee en una de las publicaciones en Instagram de Los Yakuza.

En el post los integrantes del dúo, Titan y Brayan G, agradecieron también a El Comendador por darles "la oportunidad de participar en este tema que desde que me lo enseñó sabía que sería un éxito”.

De acuerdo con los cantantes este remix es un gran paso y una oportunidad de oro en sus carreras artísticas, sobre todo por poder estar al lado de Jacob, a quien llaman padrino.

El autor de "Bella y Bestia" también se sumó a la promoción del tema en su Instagram junto a la frase "si puedes soñarlo, puedes hacerlo".

Por su parte, Jacob Forever desde sus historias en esa red social invitó a sus seguidores a disfrutar del estreno.

El videoclip de la canción, dirigido por el realizador Felo, sigue los pasos de una pareja enamorada y a través de las imágenes recrea varias de las escenas y personajes de la película infantil de Disney, La bella y la bestia.

“Cómo le digo a la luna que ya no existe la estrella, que eres la musa que me mata, que me envenena / Cuando se acabe la noche y ya se borren mis huellas, cómo termina la historia de una bestia sin su bella”, dice el estribillo.

Los seguidores de Los Yakuza coincidieron en su canal de YouTube, donde el tema tiene más de 11 mil reproducciones, que se trata de una canción con un video, letra y ritmo para disfrutar.

En medio de este estreno y otra colaboración junto Alain Daniel que viene en camino, Jacob Forever se prepara para el lanzamiento de un nuevo disco.

El próximo 21 de diciembre estará disponible Tamoarriba, justo el día del cumpleaños del cantante.

