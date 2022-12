Actor Daniel Triana denuncia acoso de represores durante clausura de Festival de Cine

El actor y activista cubano Daniel Triana Rubio, conocido en redes sociales como Danielito Tri Tri, describió el operativo de la Seguridad del Estado (SE) durante la gala de clausura del 43 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

El joven, manifestante del 27N y crítico habitual del régimen cubano en sus redes sociales, ha sido blanco en varias ocasiones de los órganos represores de la dictadura cubana, que lo han acosado, detenido, interrogado y amenazado con la intención de acallarlo.

Captura de pantalla Facebook / Danielito Tri Tri

Este sábado, Triana vivió otro episodio de hostigamiento durante su asistencia a la clausura del Festival de Cine de La Habana. En el mismo, el actor no fue violentado físicamente, pero sí acosado psicológicamente por agentes de la SE que se encargaron de demostrarle que estaba bajo vigilancia.

“Llegué ya empezado el evento y en cuanto entré al cine un operativo de la policía política se activó. Se me sentó justo al lado el agente ‘Adrián’ (quien me acosa regularmente) y delante mi ex-agente asignado ‘Samuel’ (quien me solía acosar). ¡Qué lindo el poliamor! Aquello estaba minado, lleno de agentes por doquier”, relató.

En alerta ante cualquier señal de protesta, el régimen cubano ha desplegado a sus fuerzas represoras para vigilar y controlar lo que suceda durante el evento. La intimidación a los activistas forma parte del decálogo de acciones que maneja la SE, que se encarga de hacer ostensibles sus operativos de vigilancia para amedrentarles.

Con presencia de invitados extranjeros, prensa, público y autoridades, el Festival de Cine es un evento que enciende las alarmas de la policía política cubana por las posibles repercusiones que tendría la escenificación del malestar social y la oposición a la dictadura.

En esta edición, marcada por un contexto de apagones prolongados y generalizados, protestas focalizadas de la población por este motivo y por la crisis generalizada, el masivo éxodo migratorio y la creciente represión desatada tras las históricas protestas del 11J en Cuba, el régimen cubano hizo todo lo posible por evitar manifestaciones y amordazar a la sociedad civil cubana.

No obstante, pequeños gestos y reacciones del público dejaron ver el tenso ambiente que se vive en Cuba en estos tiempos en que los dirigentes del país temen las protestas ciudadanas y recelan hasta de su sombra.

En ese sentido, llamaron la atención las palabras de la actriz cubana Andrea Doimeadiós, quien hizo de presentadora en la inauguración del Festival y declaró que es la única actriz joven que quiere estar en Cuba, además de preguntarse por las funciones del ministro de Cultura Alpidio Alonso (para el cual hubo abucheos desde el público) y del Jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba, Rogelio Polanco.

En su crónica de la gala final, Triana celebró “que lxs premiadxs fueron muy políticxs en sus discursos de aceptación de premios”, y resaltó el gesto de una premiada brasileña que hizo el gesto de la “L” con su mano para celebrar la victoria de Lula en las últimas elecciones.

“Es una L idéntica a la de Libertad, propuesta por Oswaldo Payá y que en Cuba te puede costar una detención, multa, persecución política, cárcel”, señaló.

Asimismo, aprovechó para criticar a las autoridades cubanas, que crearon “un Fondo de Fomento que produce obras que después son censuradas por el Partido Comunista (Vicenta B, de Carlos Díaz Lechuga)”.

“Corazón Azul, de Miguel Coyula, película independiente, ni siquiera fue seleccionada para el Festival”, criticó el actor que en todo momento estuvo flanqueado por “Adrián”, “Samuel” y “Yordan”.

“Todos los agentes de la SE tenían credencial del Festival. Espero que hayan podido aprovecharla para ver las obras en concurso y las muestras colaterales”, ironizó el activista, al tiempo que felicitó al equipo organizador del Festival, “en el que hay muchas personas que quiero y admiro”.

Por último, Triana Rubio compartió la impresión que le ha dejado esta cuadragésima tercera edición del evento cinematográfico: “Ha tenido un sabor diferente este festival, a lxs historiadorxs les tocará escribir por qué”.