Interceptan a balseros en el Malecón de La Habana en presunto intento de salida de Cuba

Un grupo de balseros cubanos fueron interceptados por Guardafronteras cubanos en zona marítima frente al Malecón de La Habana en una presunta salida de la isla, según imágenes compartidas en redes.

Un video captado desde el Hotel Riviera muestra la frustrada maniobra en una embarcación rústica, el cual se difundió este lunes en la cuenta de Instagram “UnMartitoDurako 8 Live”.

La persona que grabó el momento refiere que son “gente que se iban”.

“Yo no sé cómo esa gente salió de aquí mismo, si estamos aquí frente al hotel [Riviera]”, dice, además.

También en las imágenes se observa a dos personas que, al parecer, saltaron del bote, y trataban de regresar a nado a la orilla del Malecón.

Asimismo, se ve a una lancha de Guardafronteras acercándose a la balsa rústica o bote de pesca (no se puede precisar bien en las imágenes) para interceptar la presumible salida del país hacia Estados Unidos.

En los comentarios de la publicación un usuario dijo que “quisieron hacerlo natural por adelante, por el Malecón, sin mucho foco. No fue mala idea, lo que no tuvieron fue suerte”.

“Para mí, que esa gente iban sin brújula y están remando para los lados”, refiere otro.

En otro comentario un internauta refiere que “eso me pasó después de 26 horas en el mar, salí a Guanabo. Tremenda desilusión”.

“A mí no me da ninguna gracia ese video, cuando un cubano decide arriesgar su vida así, es porque no aguanta más lo que estamos viviendo. Deberían tener un poco de empatía y no hacer de todo un circo”, concluye otra opinión.

Este domingo, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) detuvo este domingo a 79 balseros cubanos, tras su arribo a los Cayos de Florida, según reportes de las autoridades.

“Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y socios respondieron a cuatro desembarcos de migrantes en los Cayos de Florida, donde se encontraron con 79 migrantes cubanos”, informó en Twitter el jefe para el sector de Miami de la USBP, Walter N. Slosar.

Pocos días antes, Slosar también informó que agentes de la USBP, con apoyo de entidades policiales, detuvieron a 80 balseros cubanos al arribar a territorio estadounidense en Florida.

En la última semana, otro grupo de 33 balseros fueron interceptados en diferentes operaciones, con la ayuda de la Oficina del Sheriff del condado de Monroe.

Además se conoció que al menos unos 20 que partieron de Cárdenas, Matanzas, arribaron a costas de Estados Unidos en una balsa rústica impulsada con un motor de camión ruso Kamaz, según imágenes compartidas en redes sociales por uno de los migrantes tras su llegada a los cayos del sur de Florida.

Las autoridades de Estados Unidos no dejan de reiterar los peligros de realizar estos viajes en embarcaciones rústicas por el Estrecho de Florida, además de advertir que mantiene estrecha vigilancia en la zona marítima.

Desde el 1ro de octubre último, la USCG ha interceptado en el mar a 2,982 cubanos, una cifra que confirma el acelerado éxodo de cubanos por esta vía desde que comenzó el actual año fiscal.

Al cierre del año fiscal 2022, el pasado 30 de septiembre, al menos 6,182 cubanos fueron detenidos cuando intentaban llegar por mar a las costas de Florida, una cifra que representó récord en los últimos seis años.

Por la cantidad de detenciones y de noticias de arribos de balseros, tampoco la repatriación de cubanos ha logrado ponerle freno a la crisis migratoria marítima.

Este sábado se conoció, además, que la Guardia Costera repatrió a 152 balseros cubanos que fueron detenidos cerca de las costas de Florida, según informó la entidad en un comunicado.

Gerald Burgess, representante de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Operaciones Aéreas y Marinas en la Región Sureste, dijo que "estos acontecimientos ilustran cómo las misiones integradas y nuestras sólidas alianzas son fundamentales para proteger este país".

"Todos los días nuestras tripulaciones trabajan juntas para proteger nuestras fronteras y servir a Estados Unidos", subrayó el oficial, en el contexto de la peor crisis migratoria cubana que ha enfrentado EE.UU.