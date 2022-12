Madre de cubana desaparecida hace nueve meses exige a Díaz-Canel que busquen a su hija

Yeniset Rojas, desaparecida en Cuba hace nueve meses. Foto © Facebook/Iraina Pérez Valdés

La madre de la joven Yeniset Rojas, desaparecida en la isla desde hace nueve meses, exigió al gobernante Miguel Díaz-Canel que busquen a su hija.

“Búsquenla, son ya nueve meses, ustedes sí la pueden buscar. En mi país hay desaparecidos que han encontrado, pero la mía no aparece. Hoy, aunque sea de día, te secuestran, no hay seguridad alguna”, exigió en Facebook este fin de semana Iraina Pérez Valdés, en un emotivo mensaje sobre su hija rede, donde continuamente denuncia la desaparición de la joven y mantiene visibilización sobre su caso con la esperanza de que aparezca.

“Díaz-Canel ven tú mismo, no mandes a nadie a resolver el problema. Donde hago preguntas y no recibo respuestas, molestan cuando las hago, pero voy a hacer todas las preguntas del mundo y merezco ser tratada bien o es que no ven mi dolor”, dijo, además, en la publicación la afligida madre cubana.

También reiteró que Yeniset “es una buena madre, una buena hija, una buena hermana, de gran corazón”.

“¿Dónde está Yeni, búsquenla, porque desde el 18 de marzo, hice la denuncia de su desaparición y al otro día tuve que volver a hacerla de nuevo, porque según ellos podía aparecer por la noche”, apuntó, también en su mensaje.

Asimismo comentó que “me da hasta miedo tener la puerta abierta, cuando yo comentaba que era el país de la libertad”.

Pérez Valdés denunció que tuvo con dengue a su nieta, hija de Yeniset, “y nadie se ocupó de su estado”.

“En mi estado casi ciego, tomé un coche y fui a saber de ella, porque estaba con una fiebre bien alta y al no tener tampoco a su padre, fuimos nosotros los abuelos los que estábamos junto a ella”, comentó sobre la salud de la pequeña.

“A mí me tienen que ayudar a encontrar a mi hija. Cuando una madre llora, Dios la escucha, este dolor es inmenso, no se puede explicar con palabras. Orula no te va a dejar caer mi niña”, concluye en su mensaje.

Cuando Yeniset Rojas cumplió 200 días de desaparecida, Pérez Valdés comentó en redes que su hija no estaba sola, que su familia y amistades la buscaban.

En su dolor, la madre contó que en el rostro de su nieta encuentraba siempre el de su hija y expresó que los días se vuelven difíciles.

“Los domingos para mí son difíciles, ya que lavabas, limpiabas, me ayudabas a hacer la comida, para ya a la una sentarte a arreglar uñas. Tu hermano y tú fueron lo más grande que me dio la vida”, escribió Pérez.

En medio del pesar experimentado desde que no está su hija, la madre asegura que su ausencia fue provocada por alguien.

“Que encuentren a la persona que mandó a hacerlo y que no logre poner su cabeza sobre la almohada”, denunció Pérez quien pide encontrar a un responsable.

En otro post, la mamá de Yeniset insistió en que lucharán por ella y encontrarán a los culpables.

“Todos te esperamos. El derecho de vivir nadie tiene derecho de quitárselo a nadie, hoy fue la mía, mañana puede ser la tuya”, expresó.

Yeniset Rojas Pérez, residente en el municipio Ranchuelo, en Villa Clara, fue vista por última vez en marzo de este año, según informaron en redes sociales allegados a la joven.

Su hermano, el dramaturgo Yerandy Fleites Pérez, emplazó a los medios de prensa oficialistas a hacerse eco de la desaparición.

Su madre mantiene publicaciones sistemáticas sobre Yeniset donde muestra su cariño por la joven y el dolor inmenso por no saber de su vida.