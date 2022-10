Casi 200 días de la desaparición de Yeniset Rojas: "No la voy a dejar de buscar, es mi hija"

Han pasado casi 200 días de la desaparición de la joven madre cubana Yeniset Rojas y su familia no para de buscarla ni de denunciar la pasividad del Estado ante este caso.

"No la voy a dejar de buscar, es mi hija", dijo en Facebook Iraina Pérez Valdés, madre de la desaparecida.

"Hoy hace 197 días de la desaparición de Yeniset Rojas Pérez en Ranchuelo, Villa Clara. Ocurrió el 18 de marzo a las 11:15 am. Salió de su trabajo en busca de su hija para llevarla a la escuela y nunca llegó a casa", dijo Pérez.

La madre cubana mantiene visibilización frecuente en sus redes sociales sobre la desaparición de Yeniset. Este jueves explicó que vivían juntas, eran muy unidas y aseguró que la joven no habría dejado a su pequeña hija sola porque era una madre incondicional.

"Era incondicional, como madre la mejor. Se convirtió en madre y padre. Al fallarme la vista se convirtió en mi madre también, la que ya no tenía. Me peinaba, me sacaba las cejas, me llevaba a pintar el pelo, me cortaba las uñas, me las pintaba. Nunca tuve que coger un bastón para valerme, ella me llevaba de su brazo", comentó.

Iraina Pérez Valdés en Facebook

La madre de Yeniset se siente desesperada, pero no dejará de intentar encontrar a su hija. En esta lucha denuncia que no ha tenido apoyo de la policía cubana.

"Desde el día en que ella desapareció las paredes de esta casa se quedaron en silencio. La policía comenzó a atender el caso con mucho empeño, pero hace algo más de tres meses que no asisten a esta casa. Piensan que se me ha olvidado. Eso nunca, la buscaré siempre, por el mundo entero y si no está la seguiré buscando", aseguró.

Pérez cree que debe haber un culpable, porque asegura que su hija no venía de un paseo. Su desaparición se produjo un día laborable y con "pleno sol". "Me convertiré en acusadora. (...) El dolor me mata, pero me caigo y me levanto. Su familia, sus amistades, el pueblo entero la busca", asegura.

En abril el dramaturgo Yerandy Fleites Pérez, hermano de Yeniset Rojas Pérez, emplazó a los medios de prensa oficialistas cubanos para que se hicieran eco de la desaparición de la joven.

Pidió a las autoridades cubanas que muestran en la televisión chats de WhatsApp y grabaciones de llamadas telefónicas de sus investigaciones represivas, que usen esas técnicas para ayudar a una familia desesperada.

Repitió que su hermana está "desaparecida en Cuba" y denunció que ningún medio de comunicación oficialista se había hecho eco de la noticia.