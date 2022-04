Hermano de joven desaparecida en Villa Clara pide a medios oficialistas que colaboren en la búsqueda

El dramaturgo Yerandy Fleites Pérez, hermano de la villaclareña Yeniset Rojas Pérez, en paradero desconocido desde hace casi 20 días, emplazó a los medios de prensa oficialistas a hacerse eco de la desaparición de la joven.

En un agudo texto publicado en sus redes sociales, Fleites Pérez no dudó en referirse a los "métodos quirúrgicos de Humberto López", utilizados por la televisión cubana para mostrar chats de WhatsApp y grabaciones de llamadas telefónicas, algo que pide ahora para ayudar a una familia desesperada, la suya.

"'Desaparecida', repito una y otra vez, y una y otra vez me parece mentira. Me parece mentira que tengamos desaparecidos en Cuba y que ningún medio masivo de comunicación se haga eco de la noticia", reprochó.

"Me parece mentira, por ejemplo, que no se usen los métodos quirúrgicos de Humberto López cuando en la televisión y en el Noticiero de la Televisión Cubana se develan los chats de WhatsApp, grabaciones de llamadas y demás, como pruebas irrefutables en contra de los 'lacayos pagados por el imperialismo' (Humbe, tírale un cabo a una madre desesperada y a una niña de 10 años, por favor), para hacer más exhaustiva la búsqueda, si total...", ironizó.

Yerandy Fleites precisó que desde hace seis días no tienen "ni la más remota información sobre el curso de la investigación y del caso", y reprochó que pudiendo hacerse mucho más, "no se haga".

"Temo que el silencio, este silencio de ahora mismo, este silencio que se acumula peligrosamente, se extienda sobre 'el caso' y se comience a olvidar... Apenas son 19 días hoy, y desde hace 6 ya no sabemos nada... ¿6 y contando? ¿19 y contando? ¿Quién acompaña a una madre en un momento así? ¿A una familia? ¿Quién? Ella no está sola", dijo en la parte final de su escrito.

Fleites Pérez, quien además de dramaturgo es profesor del Instituto Superior de Arte (ISA), acompañó su publicación de una hermosa foto junto a su hermana cuando ambos eran pequeños, y aprovechó para agradecer la ayuda de las personas que se han mostrado solidarias con el caso.

"Quise publicar esta foto en mi primera publicación al respecto, como una muestra de agradecimiento a todas esas personas que de una forma u otra nos acompañan en un momento así. Esta foto y no otra, porque tal vez no exista cosa alguna o lugar que me la devuelva tanto", escribió.

Yeniset Rojas Pérez, residente en el municipio Ranchuelo, en la provincia de Villa Clara, se encuentra en paradero desconocido desde la mañana del sábado 19 de marzo.

La joven reportada como desaparecida, que es madre de una niña de diez años, fue vista por última vez a las 11am del citado día en su municipio de residencia. Salió de su centro de trabajo y se dirigía a su casa, pero nunca llegó a la vivienda.

En el momento en que fue vista por última vez vestía una licra gris y un abrigo negro con listas blancas.

En redes sociales, cientos de personas se han mostrado consternadas desde entonces por la desaparición de Yeniset, que muchos coinciden en calificar de buena madre y excelente persona.

Las desapariciones son cada vez más frecuentes en Cuba, así como la difusión de peticiones ayuda de familiares a través de las redes sociales, desesperados por saber la suerte que han corrido sus allegados.