Médicos del hospital de Bayamo sin agua potable para trabajar

Los médicos del Hospital Provincial "Carlos Manuel de Céspedes", de Bayamo, no pueden trabajar en condiciones porque carecen de agua potable, denunció una doctora de esa institución sanitaria.

La doctora cubana Noeima Rodríguez recibió desde Cuba la denuncia hecha por una compañera de trabajo, alarmada por la situación.

Captura de pantalla

"El hospital Céspedes amaneció sin gota de agua. Los médicos que salieron de guardia no pueden beber agua porque los vasos están sucios desde el desayuno y no los han podido fregar, los baños están prácticamente sellados a esta hora, el salón de operaciones parado porque no hay ropa limpia ni con qué lavarse las manos", escribió la mujer, que pidió no ser identificada por temor a represalias.