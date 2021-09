Seguridad del Estado detiene a doctora en Bayamo miembro del Gremio Médico Cubano Libre

La Policía Política en la provincia cubana de Granma detuvo este viernes a la joven doctora Noeima Rodríguez, miembro del Gremio Médico Cubano Libre.

Una denuncia de esa organización publicada en Facebook señala que los agentes se la llevaron, presuntamente, para una "citación", pero que "al parecer intentan fabricarle un caso vinculándola a un hecho de violencia".

"Si la tocan o la encierran, va a arder Troya. Lo juro", posteó en su muro de la red social el psiquiatra cubano Emilio Arteaga Pérez, residente en Madrid, España, y portavoz de ese grupo en el exterior.

El Gremio consideró que la detención fue arbitraria y aseguró que la doctora "es madre de dos niños y no es violenta, es una doctora digna que ha hecho las críticas necesarias en el momento que las ha tenido que hacer".

Su otro delito –expresó Arteaga Pérez– es formar parte de Gremio Médico Cubano Libre, y que el régimen nos consideren un grupúsculo médico contra la revolución, señaló.

Contó que hace algunos días en el municipio granmense de Jiguaní, donde reside Rodríguez, hubo una manifestación del pueblo en medio de un apagón.

En ese contexto ocurrió un incidente con personas que habían tomado bebidas alcohólicas y que tocaron a la puerta de la doctora para incitarla a sumarse al cacerolazo.

Aunque la joven galena se negó a participar, ahora la acusan de financiar la manifestación y acciones violentas en esa localidad, afirmó Arteaga Pérez en una directa en la red social.

Este viernes fue citada en Bayamo para presentarse en la Fiscalía Militar, una institución del Ejército cubano que no está autorizada a citar a ciudadanos comunes, subrayó el especialista.

"Estas son las señales de que están en las últimas. Esta es la etapa final de esa barbarie", dijo el doctor, y advirtió al régimen que "el Gremio Médico Cubano Libre es una familia, nos cuidamos unos a los otros, no somos una entelequia, el que se meta con uno se mete con todos", expresó.

También acusó al gobierno cubano de machista y abusador por atacar a una joven del movimiento menos visible, menos mediática y que además es mujer y madre de dos niños.

Decenas de internautas también se solidarizaron con la doctora y aseguraron que no permitirán más atropellos contra los galenos cubanos.

"Denunciaremos todo tipo de incriminación o intimidación contra la Dra Noeima, colega, amiga y miembro de Gremiomédicocubaolibre. Madre de 2 menores, ella no es una crimin@l, No más represión", posteó un internauta.

"Estos Esbirros no calculan el alcance Internacional de #GremioMédicoCubanoLibre y se ensañan con sus miembros dentro de la Isla pensando que ahí están desprotegidos. Cuando atacan a uno nos atacan a todos. Ya varias ONGS de Derechos Humanos y Organismos competentes están monitoreando cada minuto lo que le hagan a la Doctora. Así que sean breve. No me la "demoren" mucho por esas "oficinas"... hay Pandemia y hace calor..arriba", agregó Arteaga Pérez.

Decenas de médicos cubanos han sido intimidados por el gobierno de la isla por sus denuncias de la crisis hospitalaria nacional, el colapso de centros médicos en medio de la pandemia de Covid-19, así como la falta de medicamentos e insumos médicos que está costando la vida a cientos de pacientes.

Recientemente una veintena de médicos holguineros denunciaron en un video las precarias condiciones en las que trabajan, y pidieron insumos para atender la emergencia sanitaria. Horas después de subir el material a redes sociales fueron citados e intimidados por los Agentes de la Seguridad del Estado del régimen cubano.