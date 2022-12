Preso político Fernando Vázquez Guerra hospitalizado tras 12 días en celda de castigo

El preso político Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue internado en el hospital de la Prisión de Kilo 8, en Camagüey, tras 12 días en celda de castigo, de acuerdo con una denuncia de su esposa.

Anisia Manresa, esposa del opositor, informó que su cónyuge, sentenciado a un año y medio de privación de libertad en la prisión de Kilo 7 por supuestas acusaciones iniciales de "desacato" y "resistencia", fue llevado a la enfermería del reclusorio donde cumple condena con fiebre alta, después de haber salido de una celda de castigo el pasado 12 de diciembre, según trascendió en un video enviado a la UNPACU.

Captura de Facebook / Observatorio Cubano de Derechos Humanos

Posteriormente, el opositor fue internado en el “hospitalito” de la prisión de Kilo 8 donde permanece ingresado, con suero y tratamiento para la fiebre. Algunos análisis arrojaron valores normales, dijo la esposa, aunque los resultados del leucograma dieron alterados.

“Vamos a ver qué pasa, si de ahí lo vuelven a poner en su cubículo o lo meten de nuevo a la celda”, declaró con preocupación la mujer.

Fernando Vázquez Guerra fue llevado a una celda de castigo el 30 de noviembre luego de haber denunciado todas las torturas y violaciones de los derechos humanos contra los presos en Kilo 7.

Según expuso, en la cárcel se emplean varios métodos de tortura contra los reclusos, como el denominado el "potro", y exhibió otros abusos contra los encarcelados en el penal.

Las denuncias, hechas por Vázquez y el preso político Virgilio Mantilla Arango -a quien llevaron también a una celda de castigo-, indicaban que los reclusos eran torturados por exigir mejor alimentación o por pedir la revisión de sus expedientes.

Según trascendió en sus testimonios, los hombres son esposado por las manos y los pies al "potro", en la enfermería, en una cama sin cartón.

Los reclusos son fijados a los barrotes de la cama por días, sin poder acudir al baño, por lo cual se defecan y orinan encima; luego los guardias les arrojan cubos de agua y los mantienen así mojados, "como si fueran cerdos en una cochiquera", denunció Vázquez.

El preso, en una llamada telefónica con relatores del Observatorio de Derechos Humanos, relacionó los nombres de los torturadores y las víctimas.

Los responsables de esos "delitos que se siguen cometiendo en Cuba", puntualizó, son el capitán Leonardo, conocido como "El Tailandés" porque golpea a los presos "hasta con los codos"; el Jefe de Orden Interior conocido como "El Mellizo"; un guardia que pasa conteo, a quien le dicen "Hanoi", y otro de apellido Medina, declaró.

Recientemente, Vázquez agregó que las autoridades buscaban acusarlo de actividad económica ilícita con el simple motivo de mantenerlo encarcelado e impedir que continuara denunciando las violaciones de derechos humanos en Kilo 7 y que, además, le impedirían nombrar un abogado para su defensa.

Aunque su esposa insistió inicialmente en que se revisara el expediente de su caso para saber si se había quitado o no esa medida de acaparamiento ilícito, un abogado que había estado atendiendo el caso de Vázquez argumentó que no podía “meter la mano más fuerte porque iba a ser botado y no quería perder su trabajo.”

En días recientes, la ONG Prisoners Defenders reveló que ascienden a 1,034 los prisioneros políticos en Cuba y cada mes siguen hostigando, amenazando, citando y deteniendo a miles de personas, y encarcelando y procesando penalmente a decenas de nuevos presos políticos.