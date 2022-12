Así fue la romántica pedida de mano de Sebastian Lletget a Becky G

¡Becky G está comprometida! La cantante de "Mamiii" le dio el "sí" a su novio Sebastián Lletget después de seis años de noviazgo en una romántica pedida de mano de la que ahora tenemos nuevos detalles. Todavía con las emociones a flor de piel por el precioso momento que protagonizaron en el muelle de Manhattan Beach, en California, la joven compartió un vídeo en el que podemos ver cómo fue la tan sonada pedida del futbolista.

Con una preciosa puesta de sol de fondo, el deportista de 30 años se arrodilló delante de la artista de 25 años para proponerle convertirse en su esposa. Una pregunta a la que ella respondió que sí con mucha emoción y efusividad, como se aprecia en las bellas imágenes.

Una pedida que fue todo un sueño cumplido para Becky G, que comentó que el lugar que escogió su futuro marido para hacerle la proposición es un escenario muy especial para ellos. En él, han vivido varios momentos importantes de su historia de amor. Su primera cita, su primer beso e incontables paseos juntos para ver como el sol desaparecía por el horizonte.

"Cuando llegué al final del muelle, te arrodillaste y me pediste que fuera tuya para siempre. Sebastian, hiciste ese sueño realidad. Fue aún más puro, más honesto, más emotivo, más hermoso de lo que nunca hubiera imaginado. Sí. Un millón de veces sí", comentó la intérprete de "Mayores" al pie del audiovisual, que recoge el momento exacto en el que se prometieron.

Sebastián Lletget también compartió una tanda de fotografías de la pedida, en las que se puede apreciar la felicidad que sintieron en ese momento único para ellos, que marca una nueva etapa en su relación.

"Te llevé de vuelta al lugar donde comenzó nuestro viaje. Este momento me dio emociones que nunca antes había sentido. Emociones para las que no puedes prepararte. No podría haberlo imaginado mejor o con nadie más que tú", fueron las palabras que escribió el futbolista de 30 años.

Sin duda, la boda de los dos tortolitos es una de las más esperadas de la temporada desde el momento en que anunciaron su compromiso. Un enlace del que seguro nos irán dando detalles... ¡Enhorabuena!

